台中人私藏！高空賞夜景秘境 25樓平價丹堤咖啡旋轉餐廳
小編日前介紹過台中36樓最高的平價咖啡廳「咖啡任務」，今天一樣抱著欣羨台中人的心情，介紹位於25樓的高空旋轉餐廳，而且是大眾都很熟悉的平價餐點品牌「丹堤咖啡」，被許多在地網友稱讚，是不用花大錢、又能好好用餐的賞景餐廳。
這家被台中人私藏在口袋的丹堤咖啡旋轉餐廳位子很特別，是在童綜合醫院的樓上（地圖），網友表示，可能是因為一般情況下，不會約到醫院大樓餐廳用餐，因此平日幸運的話不會太過擁擠，是個可以賞夜景與悠哉吃飯的神祕好點。
店內有許多位子選擇，來這裡放空的，能找到適合自己的角落用餐。「為了這景色很可以」、「餐廳不貴便宜好吃」、「平價簡餐消費」、「安靜又可以放空的秘密基地」。關於旋轉餐廳的體驗，網友表示丹堤旋轉餐廳轉的速度慢慢的，通常不太會有感覺，但因為每個人體質不一樣，會不會有暈眩感仍要看個人。
吃飯、聊天、安靜看夜景，誰說一定要花大錢，有機會來台中玩造訪看看吧，餐點介紹與台中童綜合店資訊可上官網查詢。
哪裡吃
丹堤咖啡旋轉餐廳（丹堤台中童綜合店）
台中梧棲台灣大道八段699號25樓
(04)2656-2293
詳細營業資訊以店家官網與現場實際公告為準
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