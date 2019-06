愛敷臉的快掃貨!氣墊面膜、日本急救面膜、巴黎時裝周限定面膜禮盒新貨到

2019-06-13 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



夏天待在冷氣房的時間長,肌膚需要加強保濕,尤其敷面膜時的涼爽感更適合夏季保養。開架品牌面膜有不少新貨到,包括MIRAE未來美首創的8分鐘氣墊面膜,寵愛之名維E抗皺保濕面膜,超人氣的日本面膜品牌LuLuLun全新的One Night急救保養面膜系列等;服裝設計師ANGUS CHIANG江奕勳跨界與「我的美麗日記」聯名推出的雙效煥白巴黎時裝周限定禮盒,成為巴黎時裝周VIP貴賓禮,也將於6月19日在台灣限量上市。

MIRAE未來美8分鐘氣墊面膜採用世界首款氣墊布膜,獨家4D立體蜂巢滲透網格能夠承載更多精華液均勻分布,並透過只有0.1微米的多孔性透氣纖維,讓敷面膜兼顧效率與透氣感,共有未來美8分鐘水潤光氣墊面膜、未來美8分鐘水白光氣墊面膜等兩款,康是美獨家販售。

寵愛之名自2004年推出全球首創的生物纖維面膜,成為品牌明星商品,截至今年已賣破1,500萬片大關。新推出的維E抗皺保濕面膜是專為熟齡肌族群設計,加強補水和補充肌膚所需營養。

累積銷售突破10億片的日本LuLuLun以品牌史上最多的35ml精華液含量,打造全新的One Night急救保養面膜系列,包括為年輕肌齡所設計的LuLuLun柔白面膜,適時為乾燥肌膚補水,於Tomod’s、博客來、LuLuLun官網開賣,以及針對輕熟齡肌最在意的三大肌膚問題推出的潤澤、淨白、透亮等3款大人系One Night急救保養面膜,在@Cosme、日藥本鋪、Tomod’s、松本清、博客來、LuLuLun官網均可買到。