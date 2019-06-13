光一肆號推全新料理 紙包魚、20盎司肋眼牛豪華上桌

2019-06-13 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



雄獅集團旗下欣食旅餐廳「光一肆號」自去年開幕以來，受到不少消費者喜愛，成了社群打卡熱點。迎接夏天到來，光一肆號推出新菜單，一口氣端出10道全新料理，以當地蔬果入菜，菜肴色彩豐富，不僅好拍又好吃。

因應夏季到來，光一肆號推出10道全新料理，從早午餐、沙拉、盤菜，到排餐、燉飯，以及季節限定飲品等，將經典歐陸料理以創新手法演繹。 其中，烤時蔬大隊溫沙拉用超過10種新鮮蔬菜，像是玉米筍、南瓜、紫洋蔥、櫛瓜等，再淋上巴薩米可醋、陳年莓果醋，再鋪上馬鈴薯，不僅清爽又開胃。

此外，如果是三五好友要一起聚餐，主餐類有每日限量供應的20盎司美國頂級肋眼牛排，低溫烹調再煎烤，口感外酥內嫩，而且份量十足，非常適合多人享用。另有春末夏初的檸檬柑橘油醋紙包魚，用蘋果、柳橙、檸檬，以及白酒、香料等醃製，口感清爽，適合炎熱天氣享用。

飲品部分同樣相當繽紛鮮豔，光一肆號推出2款期間限定全新飲品，其中夏天最常見的水果芒果做成的芒果果昔，搭配光一自製優格、蘋果、蜂蜜以及黃金比例調製成果昔，芒果控一定要試試看。紫地瓜歐蕾用紫地瓜加入新鮮牛奶，顏色迷人且浪漫，濃郁口感帶有淡淡甜味。