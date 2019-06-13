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貪心的設計師Christian Louboutin 打造百花齊放的紅底鞋秋冬新款

2019-06-13 18:54聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

Christian Louboutin真是熱愛旅行、好奇心重又有天馬行空想像力的設計師，每一季都能想出浮誇又繽紛的新款式，本季除了巴黎夜總會帶來的歡樂璀璨，還有喜馬拉雅系列的山崖雪景，在極端的都會與自然之間激盪出活潑繽紛的鞋履、包款，還發揮了令人會心一笑的自戀精神，將靈感牆（mood board）結合自身從幼年到青年時期的肖像，加上他喜愛的惡魔之眼（evil eye）幸運圖，打造照片拼貼的系列，滿足紅底鞋粉絲。

無法錯失任何一丁點靈感，讓每一季的紅底鞋都有眼花撩亂的全新樣貌，設計師Christian Louboutin在2019秋冬延續葡萄牙工藝之旅，推出Festi Loubi彩虹系列，以皮革層疊拼接的方式打造手拿包、涼鞋、Marie Jane水桶包，做工精緻，如同遊樂園般帶給人充滿希望與夢想的愉悅情境。七○年代的米蘭，也成為靈感來源，受到室內設計、建築結構的啟發，本季推出全新的方形、倒三角形金屬塗層鞋跟，以及手工鑲嵌宛若七彩泡泡堆砌的鞋跟，具幾何線條的鞋履增添個性；此外，八○ 年代巴黎夜總會的閃亮水晶球，表現在緞面、漆亮皮的鞋履以及流暢的鑽飾，增添奢華女人味。

喜馬拉雅系列則是洋溢了置身白雪皚皚山巔的冒險精神，以山壁雪景的灰白色作為襪靴設計，或是運用皮草、鉚釘打造登山靴，都散發設計師的幽默感；而男裝部分也呼應女裝，推出相對應款式，設計師自家庭園的橄欖樹，也成為男士樂福鞋的刺繡紋樣，營造濃郁的度假風情。

模特兒廖奕琁以Sonia Rykiel上衣、MSGM裙裝搭配鉚釘鑲飾黑色跟鞋37...
模特兒廖奕琁以Sonia Rykiel上衣、MSGM裙裝搭配鉚釘鑲飾黑色跟鞋37,600元，以及未定價Paloma S麂皮拼接漆亮皮紅色包款。圖／Christian Louboutin提供
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模特兒以（左）Brunello Cucinelli 搭配未定價皮帶裝飾鞋履、未定...
模特兒以（左）Brunello Cucinelli 搭配未定價皮帶裝飾鞋履、未定價紅色Kypipouch包款；（右）Sonia Rykiel上衣、MSGM裙裝搭配喜瑪拉雅系列襪鞋37,600元、未定價紅色Paloma S麂皮拼接漆亮皮包款。圖／Christian Louboutin提供
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模特兒廖奕琁以N°21裙裝搭配鑽飾系列跟鞋41,800元；玫瑰粉色Marie J...
模特兒廖奕琁以N°21裙裝搭配鑽飾系列跟鞋41,800元；玫瑰粉色Marie Jane水桶包，價格未定。圖／Christian Louboutin提供
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以巴黎夜總會為靈感的緞面跟鞋，售價50,200元。圖／Christian Lou...
以巴黎夜總會為靈感的緞面跟鞋，售價50,200元。圖／Christian Louboutin提供
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以mood board和設計師肖像作為拼接設計的男款休閒鞋，售價34,500元。...
以mood board和設計師肖像作為拼接設計的男款休閒鞋，售價34,500元。圖／Christian Louboutin提供
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Festi Loubi系列Marie Jane水桶包，售價78,000元。圖／C...
Festi Loubi系列Marie Jane水桶包，售價78,000元。圖／Christian Louboutin提供
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模特兒以（左）CALVIN KLEIN上衣搭配未定價Festi Loubi系列S...
模特兒以（左）CALVIN KLEIN上衣搭配未定價Festi Loubi系列Suede鞋款、Marie Jane水桶包78,000元；（右）Brunello Cucinelli男裝搭配未定價Red Runner鞋款、腰包39,900元。圖／Christian Louboutin提供
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全新男款腰包，售價39,900元。圖／Christian Louboutin提供
全新男款腰包，售價39,900元。圖／Christian Louboutin提供
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模特兒以（左）Brunello Cucinelli男裝配襯鉚釘mood boar...
模特兒以（左）Brunello Cucinelli男裝配襯鉚釘mood board休閒鞋30,100元；（右）JWANDERSON女裝搭配裸色Clare鞋款24,000元、Marie Jane編織水桶包65,000元。圖／Christian Louboutin提供
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女款運動鞋，售價43,900元。圖／Christian Louboutin提供
女款運動鞋，售價43,900元。圖／Christian Louboutin提供
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