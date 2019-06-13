貪心的設計師Christian Louboutin 打造百花齊放的紅底鞋秋冬新款

2019-06-13 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Christian Louboutin真是熱愛旅行、好奇心重又有天馬行空想像力的設計師，每一季都能想出浮誇又繽紛的新款式，本季除了巴黎夜總會帶來的歡樂璀璨，還有喜馬拉雅系列的山崖雪景，在極端的都會與自然之間激盪出活潑繽紛的鞋履、包款，還發揮了令人會心一笑的自戀精神，將靈感牆（mood board）結合自身從幼年到青年時期的肖像，加上他喜愛的惡魔之眼（evil eye）幸運圖，打造照片拼貼的系列，滿足紅底鞋粉絲。

無法錯失任何一丁點靈感，讓每一季的紅底鞋都有眼花撩亂的全新樣貌，設計師Christian Louboutin在2019秋冬延續葡萄牙工藝之旅，推出Festi Loubi彩虹系列，以皮革層疊拼接的方式打造手拿包、涼鞋、Marie Jane水桶包，做工精緻，如同遊樂園般帶給人充滿希望與夢想的愉悅情境。七○年代的米蘭，也成為靈感來源，受到室內設計、建築結構的啟發，本季推出全新的方形、倒三角形金屬塗層鞋跟，以及手工鑲嵌宛若七彩泡泡堆砌的鞋跟，具幾何線條的鞋履增添個性；此外，八○ 年代巴黎夜總會的閃亮水晶球，表現在緞面、漆亮皮的鞋履以及流暢的鑽飾，增添奢華女人味。