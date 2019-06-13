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網購大戰「618年中慶」！iPhone XS、Rimowa行李箱限量5折 各家優惠快來看

2019-06-13 18:45聯合報 記者陳立儀╱即時報導

網購「618年中慶」戰火延燒至台灣，各大電商平台祭出強檔優惠搶攻商機，蝦皮購物除了推出天天1元搶鑽石、6月18日單筆下單滿618元抽冠德千萬豪宅免費住1年，6月18日當天還有超狂快閃半價，包括iPhone XS、Rimowa行李箱、Nintendo Switch超值組、AirPods等限時激殺5折；社群團購網ihergo愛合購今年首度加入戰局，6月18日至6月28日年中大促期間不限金額消費即可登記抽6,666元ihergo紅利金及王品台塑牛排餐券等，另特闢必囤美食專區結帳輸碼再打85折，主打品日本頂級黑毛和牛團購折後每份最低約255元。

蝦皮購物618決戰年中慶當日限定優惠包括iPhone XS、AirPods、Switch超值組、小米空氣清淨機、Rimowa行李箱等近百樣熱門商品共有9個時段限時半價，每個時段再祭出66,666元大紅包，只要33,333元即可搶得；眾多品牌提供價值千萬折價券，精選千間熱門店家99元免運，精選千間商城好店全店結帳領券再享85折；限時特賣商品選擇7－ELEVEN超商取貨即可享0元免運；6月18日當天若購買具有「商城最低價」標籤的商品，並在指定比價同業網站上發現更便宜的價格，經審核確認後蝦皮購物將以蝦幣退還價格差異的10倍，最高上限1,000蝦幣。

此外，蝦皮購物攜手飛利浦推出超強新品預購，飛利浦奈米級空氣清淨機AC4558享獨家預購價22,900元，6月18日前再加贈市價6,000元的2片濾網，還可再獲得價值3,300元的HiQ瓶；飛利浦超音波活膚水氧儀獨家預購價2,199元，下單再加碼送吹風機。

PChome線上購物19周年生日慶開跑，PChome24h購物6月推出一整月全站瘋搶活動，除了強打海量旗艦品牌聯盟之外，更主打手機數位商品48折起、資訊電競商品56折起、美妝時尚37折起、日用好購更瘋迷全場狂殺28折起；即日起訂單使用66P幣以上折抵可享7,500P幣任你抽，6月24日全站單品消費滿1元現抵84折折價券。

PChome商店街開店6月17日至6月30日推出「年中好貨節」，3C家電、婦幼居家、休閒流行、食品保健等最低5折起，6月18日當天上午9點起整點加碼發放消費滿2,000元現折618元的高額折價券；個人賣場即日起至6月30日單筆下單滿618元即有機會抽中6,180購物金；周周有多款超值強打品最低下殺23折起，活動期間每天10點發放折價券。

momo購物網「618年中大促」暖身活動即日起至6月16日登場，首波主打互動式遊戲，以及iPad、Rimowa行李箱、王品集團美食餐券、3M家電等百大品牌商品59折起，另有「組隊賺回饋」，3至5人即可成團，活動期間內組隊消費最高回饋3,000 momo幣，再加碼抽1個團隊免單、上限100,000元；6月17日晚上9點再度結合網路、電視、社群、App等跨平台推出「618年中大促晚會」，晚會商品限量買1送1、超值精選商品驚喜下殺折扣，還可抽豪華大獎。

博客來首次舉辦年中購物節，共有百萬E－Coupon大放送，登入即可領每日限量的50元E－Coupon；6月17、18日限時兩天全館結帳滿千享9折，快閃專區眾多商品買1送1、下殺5折。

現金回饋網ShopBack即日起至6月19日每天上午11～12點推出限時1小時的現金回饋倍數加碼，包括淘寶、Yahoo奇摩購物中心、樂天市場、生活市集、屈臣氏網路商店、家樂福線上購物等輪番登場，現金回饋翻倍、最高15%。

「薑心比心」薑芬手工皂全系列8入組，博客來年中購物節5折特價999元。圖／博客來...
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