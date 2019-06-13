聞得到海風！全台首間「KAVALAN WHISKY BAR」宛如置身酒庫的體驗式酒吧

2019-06-13 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



全台第一間金車「KAVALAN WHISKY BAR噶瑪蘭威士忌酒吧」即將於6月14日晚上起試營運！首先，映入眼簾的巨大橡木桶，在按下「台灣」按鈕後開啟酒吧的入口，陣陣海風撲鼻而來，KAVALAN WHISKY BAR透過視覺、嗅覺、觸覺與味覺的體驗式氛圍，帶領消費者進一步認識威士忌的新故鄉—台灣。

噶瑪蘭威士忌酒廠是台灣第一座的威士忌酒廠，佇立於山海交融的蘭陽平原，坐擁雪山純淨好水，沐浴在太平洋溫潤海風之中，擁抱著亞熱帶的氣候更迭，每一項環境因素都是成就KAVALAN WHISKY風味的重要關鍵。金車集團總經理李玉鼎表示，希望在KAVALAN WHISKY BAR讓大家彷彿置身宜蘭、在酒庫中品酒一樣，這一層層的連結體驗，就好像把蒸餾後的New Make放入橡木桶熟成，等待它和橡木桶的交互呼吸與化學變化，醞釀完美風味。

在KAVALAN WHISKY BAR試營運期間，不僅能品飲到KAVALAN上市至今的全系列21款威士忌，更能體驗在橡木桶旁邊汲酒而飲的品酒樂趣；而對於想嘗試調酒的消費者，KAVALAN WHISKY BAR則邀請有「華人雞尾酒教父」之稱的王偉勳(Aki Wang)為酒吧顧問，攜手榮獲2018 Bacardi雞尾酒大賽台港澳冠軍、KAVALAN WHISKY BAR的Bar Leader林上恩(Shane Lin)，設計10款以不同的 KAVALAN WHISKY與KAVALAN GIN為基底改編的經典調酒。

「KAVALAN WHISKY BAR」

開幕時間：6/14起試營運（試營運期間僅接受訂位）

營業時間：周二至周日 20:00-24:00（每周一公休）

地址：台北市中山區南京東路二段1號2樓（Buckskin燒肉屋進門後左轉）