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饒河夜市、這一鍋...台灣美食 首見外媒系列專介

2019-06-13 18:38聯合報 記者何定照╱即時報導

德國公共媒體德國之聲DW推出新節目Tasty Taipei，讓台灣美食傳到德國乃至全球。這是首次有知名外媒以台北為主題製作一季美食節目。DW並邀請鎮台得獎節目Euromaxx當家主持人梅根（Meggin Leigh）親自飛到台灣來，與台北辦事處記者夏立民擔任共同主持人。

Tasty Taipei 6月6日起正式推出，以一周一集、共5集的方式在德國之聲DW網路頻道和社群媒體播出，是DW文化部門與台北辦事處共同製作的英文網路美食節目。

在5集節目中，兩位主持人從夜市小吃、異國料理到高級餐廳，將其特色與口味介紹給全球觀眾。在第一集中，主持人走訪歷史悠久的饒河街夜市。梅根嘗試用中文點珍珠奶茶，還挑戰讓許多外國人敬而遠之的臭豆腐；夏立民則解釋這些美食的來源和受到的影響。

除了美食，兩位主持人雖然本來完全不認識，但透過美食做了跨文化交流，也傳遞情感。梅根因此在每集節目最後寫下「Tasty Taipei日記」，以歐洲視角出發，記錄下與台灣美食相遇的心得。

目前5集內容，包括饒河街夜市、鼎泰豐、一流清粥小菜、這一鍋和W hotel紫艷餐廳的台灣美食。除了在德國之聲Euromaxx Youtube頻道以10分鐘一集的方式播出外，也將以不同的節目長度在臉書和IG露出。DW新聞頻道也將深入介紹這個節目，製作新聞報導和專題一窺台北美食的厲害之處。

德國夜市
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

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