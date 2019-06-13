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信義區百貨深夜食堂再加1還有巨型螢幕影廳 遠百A13預計10月底開幕

2019-06-13 18:25聯合報 記者江佩君╱即時報導

台北信義區即將加入的新百貨、遠百A13預計10月底登場，A13營業面積有1萬3千坪，百貨定位為全客層百貨，除了有蘋果台灣首間旗艦店「Apple信義A13」外，精品與餐飲占比各占2成左右，為主要業種。當中，威秀影城橫跨4個樓層共8廳，當中有一個影廳建置巨型螢幕的最新型態影廳，最高樓層餐廳跟進信義區百貨「深夜食堂」與「餐酒館」趨勢，預計營業超過晚上12點，讓消費者深夜有美食新去處。

遠百指出，遠百A13目前招商情況已100％到位，營業樓層範圍為地下5層地上14層。據了解，遠百A13樓層配置1～3樓為精品與部分美妝，4樓餐廳、5樓為童裝、玩具、內衣，6、7樓為運動與潮流品牌，8樓家電家用，9樓餐廳與展覽會館，10樓至13樓為威秀影城，14樓餐廳營業時間將晚於百貨營業時間，搶攻深夜美食經濟。B1～B2有部分為機車停車場，B2另有進口休閒品牌與女鞋，B3為超市、伴手禮與小吃街，預計推出3、4百坪的超市，B4～B5為汽車停車場。A13店內建置許多數位看板，消費者入店後可透過手機傳訊，訊息可投放在看板，與消費者產生互動。

遠百A13加入信義區百貨戰場後，百貨同業看法為何？台北101總經理張振亞表示，台北101的高端鐘表、精品業績占一半，許多精品全台唯一旗艦店都在101，她更直指，「台北101有霸主地位，精品高端店絕對不會開在遠百A13，且國際精品總部只會知道台北101，不會知道遠百A13或微風南山。」張振亞指出，遠百A13客群以本地客為主，客群應該跟新光三越、微風等百貨比較重疊。

面對Apple信義A13將開幕，張振亞表示，Apple在A13的據點應該以本地客為主，台北101的Apple除了主要是觀光客外，大樓內還有達1萬3千名員工的需求。

台北101商場今年1至5月業績有11%成長。記者江佩君／攝影
台北101商場今年1至5月業績有11%成長。記者江佩君／攝影
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遠百A13以全客層為定位。圖／遠百提供
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遠百A13預計10月底登場。圖／遠百提供
遠百A13預計10月底登場。圖／遠百提供
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台北101齊聚高端鐘表與精品，貢獻業績占半數。圖／台北101提供
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