《金牌特務》帥哥演「強叔」秀歌喉 Gucci量身打造騷包戲服

2019-06-13 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚界有許多設計師喜歡將對音樂的喜好融入設計中，或是透過設計，向欣賞的音樂人致敬。Gucci創意總監Alessandro Michele早在2018春夏系列中就從傳奇巨星艾爾頓強（Elton John）當年帶起的華麗搖滾風格表演服檔案中擷取靈感，設計出音符刺繡褲裝、羊腿袖緞面套裝等等。近日描述「強叔」艾爾頓強人生的電影《火箭人》（Rocketman）即將上映，Gucci當然也為劇中主角精選、打造許多服飾，延續彼此友好的關係。

《火箭人》是一部奇幻音樂片，由29歲的《金牌特務》男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）飾演強叔，劇情將帶觀眾了解他如何從一個天性害羞的鋼琴神童搖身一變成為全球知名的超級巨星。電影裡也包含了許多強叔多年來廣為流傳的經典歌曲，泰隆艾格頓也都全部親自演唱。

艾爾頓強華麗的穿衣風格樹立了濃厚的個人特色，亮片西裝、羽毛服、各種耀眼的眼鏡等等，至今就算已經高齡72歲，依然在造型上非常大膽、高調。這次泰隆艾格頓在電影中穿的服裝有的是從Gucci男裝系列中精選，有的是Gucci量身訂製，還有標誌性的華麗眼鏡像是宣傳照中的一副亮金色方形框太陽眼鏡，都由Gucci打造。