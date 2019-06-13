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《金牌特務》帥哥演「強叔」秀歌喉 Gucci量身打造騷包戲服

2019-06-13 18:18聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時尚界有許多設計師喜歡將對音樂的喜好融入設計中，或是透過設計，向欣賞的音樂人致敬。Gucci創意總監Alessandro Michele早在2018春夏系列中就從傳奇巨星艾爾頓強（Elton John）當年帶起的華麗搖滾風格表演服檔案中擷取靈感，設計出音符刺繡褲裝、羊腿袖緞面套裝等等。近日描述「強叔」艾爾頓強人生的電影《火箭人》（Rocketman）即將上映，Gucci當然也為劇中主角精選、打造許多服飾，延續彼此友好的關係。

《火箭人》是一部奇幻音樂片，由29歲的《金牌特務》男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）飾演強叔，劇情將帶觀眾了解他如何從一個天性害羞的鋼琴神童搖身一變成為全球知名的超級巨星。電影裡也包含了許多強叔多年來廣為流傳的經典歌曲，泰隆艾格頓也都全部親自演唱。

艾爾頓強華麗的穿衣風格樹立了濃厚的個人特色，亮片西裝、羽毛服、各種耀眼的眼鏡等等，至今就算已經高齡72歲，依然在造型上非常大膽、高調。這次泰隆艾格頓在電影中穿的服裝有的是從Gucci男裝系列中精選，有的是Gucci量身訂製，還有標誌性的華麗眼鏡像是宣傳照中的一副亮金色方形框太陽眼鏡，都由Gucci打造。

除了這次為《火箭人》打理服裝之外，Gucci在2019春夏系列中也曾向多名音樂人致敬，像是來自洛杉磯的演員兼實驗音樂家Zumi Rosow除了登上時裝秀之外，更擁有了一個以她為名的包款系列Zumi Bag。而當季秀上更重現了六○年代女歌手Janis Joplin的標誌性造型，以及將Dolly Parton的頭像印在服裝上，不斷透過設計將經典的音樂傳奇推廣給更多年輕的世代。

Gucci早在2018春夏系列中就從傳奇巨星艾爾頓強當年帶起的華麗搖滾風格表演服...
Gucci早在2018春夏系列中就從傳奇巨星艾爾頓強當年帶起的華麗搖滾風格表演服檔案中擷取靈感，設計出一系列華麗單品。圖／Gucci提供
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演員兼實驗音樂家Zumi Rosow拎著同名包款Zumi包。圖／Gucci提供
演員兼實驗音樂家Zumi Rosow拎著同名包款Zumi包。圖／Gucci提供
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來自洛杉磯的演員兼實驗音樂家Zumi Rosow拎著同名包款Zumi包登上Guc...
來自洛杉磯的演員兼實驗音樂家Zumi Rosow拎著同名包款Zumi包登上Gucci 2019春夏時裝秀。圖／Gucci提供
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泰隆艾格頓在《火箭人》中飾演強叔，穿戴由Gucci打造服裝和眼鏡。圖／Gucci...
泰隆艾格頓在《火箭人》中飾演強叔，穿戴由Gucci打造服裝和眼鏡。圖／Gucci提供
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Gucci早在2018春夏系列中就從傳奇巨星艾爾頓強當年帶起的華麗搖滾風格表演服...
Gucci早在2018春夏系列中就從傳奇巨星艾爾頓強當年帶起的華麗搖滾風格表演服檔案中擷取靈感，設計出一系列華麗單品。圖／Gucci提供
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Gucci 2019春夏時裝秀重現了六○年代女歌手Janis Joplin的標誌...
Gucci 2019春夏時裝秀重現了六○年代女歌手Janis Joplin的標誌性造型。圖／Gucci提供
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亮金色方形框太陽眼鏡，13,300元。圖／Gucci提供
亮金色方形框太陽眼鏡，13,300元。圖／Gucci提供
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29歲的《金牌特務》男星泰隆艾格頓（右）在《火箭人》中飾演強叔。(路透)
29歲的《金牌特務》男星泰隆艾格頓（右）在《火箭人》中飾演強叔。(路透)
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亮金色方形框太陽眼鏡，13,300元。圖／Gucci提供
亮金色方形框太陽眼鏡，13,300元。圖／Gucci提供
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泰隆艾格頓在《火箭人》中飾演強叔，穿著由Gucci打造的服裝。圖／Gucci提供
泰隆艾格頓在《火箭人》中飾演強叔，穿著由Gucci打造的服裝。圖／Gucci提供
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Gucci 2019春夏將女歌手Dolly Parton的頭像印在服裝上。圖／摘...
Gucci 2019春夏將女歌手Dolly Parton的頭像印在服裝上。圖／摘自WhoWhatWear
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Gucci早在2018春夏系列中就從傳奇巨星艾爾頓強當年帶起的華麗搖滾風格表演服...
Gucci早在2018春夏系列中就從傳奇巨星艾爾頓強當年帶起的華麗搖滾風格表演服檔案中擷取靈感，設計出一系列華麗單品。圖／Gucci提供
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