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STUDIO A台中豐原門市開幕！Apple福利品限量特賣6折起

2019-06-13 16:49聯合報 記者陳立儀╱即時報導

STUDIO A台中豐原太平洋門市將於6月14日開幕，特別推出Apple福利品限量特賣6折起，其中包括2018年底推出的新款 iPad Pro搭配Apple Pencil福利品下殺近萬元，iMac、MacBook Pro也有多款福利品特價，iMac 27吋現省23,000元，Beats Solo3耳機更是以3折降價出清；新機部分加購「SA Care 2.0全方位保障計畫」，除了可享受不限次數硬體保固及2次意外損壞保障服務之外，再享好禮多選一，更增加了Android系列產品舊換新、多台折抵無上限。STUDIO A台中豐原太平洋門市6月14日至6月30日開幕期間，還有購買Mac、iPad、iPhone、Apple Watch新機享會員積點10倍送及副廠周邊配件1件9折、2件8折等優惠。

STUDIO A福利品超值特賣會6月14日起於台中豐原、彩虹、金典、中科、精誠等5個門市同步舉行，包括適合家庭或商務使用的iMAC 27吋1TB原價57,900元、6折出清價34,900元；專業效能備受上班族喜愛的iPad Pro 11吋Wi－Fi 64GB（原價26,900元），搭配Smart Keyboard（原價5,790元）、Apple Pencil（原價4,190元），整套全配79折特價29,000元；iPhone XR 64GB原價26,900元，下殺74折特價19,900元，現省7,000元；iPad mini 4 Wi－Fi 32GB出清5折特價4,900元；Beats Solo3耳機原價9,900～11,900元，3折出清價只要3,500元即可入手。各門市機種不盡相同，可直接到現場詢問，由於部分是限量福利品，如果購買後一周內有異常問題可辦理退貨，福利品因數量有限，無法提供換貨或維修。

此外，STUDIO A推出的「SA Care 2.0全方位保障計劃」，提供消費者1年期、iOS最高可2年期、Mac最高可3年期的保障服務，契約期內可享受無限次且無自負額的「硬體保固」及「2次意外損壞」，並將消費者常發生的主機進水、彎折變形等過度或極端的物理性損害加入保障範圍，保費只有約原廠的8～85折，自負額也較低廉。

6月起STUDIO A主機舊換新加碼優惠最高折抵34,500元，並將Android手機納入舊機換新機折扣行列中。

STUDIO A台中豐原太平洋門市6月14日開幕，iPad Pro 11吋Wi－...
STUDIO A台中豐原太平洋門市6月14日開幕，iPad Pro 11吋Wi－Fi 64GB（原價26,900元）搭配Smart Keyboard（原價5,790元）、Apple Pencil（原價4,190元），整套全配79折特價29,000元。圖／STUDIO A提供
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STUDIO A台中豐原太平洋門市6月14日開幕，Apple福利品限量特賣6折起...
STUDIO A台中豐原太平洋門市6月14日開幕，Apple福利品限量特賣6折起。圖／STUDIO A提供
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STUDIO A台中豐原太平洋門市6月14日開幕，iMAC 27吋1TB福利機原...
STUDIO A台中豐原太平洋門市6月14日開幕，iMAC 27吋1TB福利機原價57,900元、6折出清價34,900元。圖／STUDIO A提供
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STUDIO A台中豐原太平洋門市6月14日開幕，Beats Solo3耳機福利...
STUDIO A台中豐原太平洋門市6月14日開幕，Beats Solo3耳機福利機原價9,900~11,900元、3折出清特價3,500元。圖／STUDIO A提供
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