林牧潔、蔡依珊為HUBLOT首度合體 有志一同大讚新表「好看又具藝術感」

2019-06-13 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



台灣名媛圈裡屬於「紅豆幫」的林牧潔、蔡依珊，不只好閨蜜，在現實中更是有著姑嫂關係。但兩人卻是首度為宇舶表（HUBLOT）同台，出席新活動，還十分有默契的認為，新表款既好搭配又充滿藝術感。

林牧潔跟蔡依珊現在都同時身兼人妻、母親以及創業者的身份，只要有機會相聚都會大聊媽媽經，所以一同參與活動，都不緊張，反而呈現很輕鬆的狀態。不過她們都認為，自從創業後，時間都變得很少，所以蔡依珊說「要學會分配，現在就跟著生活節奏走」，林牧潔則透露兩人或許會異業合作。對於手上配戴的腕表，兩人一樣很有默契的提到深具藝術感，林牧潔說「我戴的表面有不同的女生臉譜組成，反映了現代女性的多種面向」，而對蔡依珊來說，「第一次看到這款表，就覺得是柔韌中帶著堅毅」，還表示「蠻好看的想帶回家」。