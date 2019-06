林牧潔、蔡依珊為HUBLOT首度合體 有志一同大讚新表「好看又具藝術感」

2019-06-13 16:38 聯合報 記者曾智緯╱即時報導



台灣名媛圈裡屬於「紅豆幫」的林牧潔、蔡依珊,不只好閨蜜,在現實中更是有著姑嫂關係。但兩人卻是首度為宇舶表(HUBLOT)同台,出席新活動,還十分有默契的認為,新表款既好搭配又充滿藝術感。

林牧潔跟蔡依珊現在都同時身兼人妻、母親以及創業者的身份,只要有機會相聚都會大聊媽媽經,所以一同參與活動,都不緊張,反而呈現很輕鬆的狀態。不過她們都認為,自從創業後,時間都變得很少,所以蔡依珊說「要學會分配,現在就跟著生活節奏走」,林牧潔則透露兩人或許會異業合作。對於手上配戴的腕表,兩人一樣很有默契的提到深具藝術感,林牧潔說「我戴的表面有不同的女生臉譜組成,反映了現代女性的多種面向」,而對蔡依珊來說,「第一次看到這款表,就覺得是柔韌中帶著堅毅」,還表示「蠻好看的想帶回家」。