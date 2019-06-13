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林牧潔、蔡依珊為HUBLOT首度合體 有志一同大讚新表「好看又具藝術感」

2019-06-13 16:38聯合報 記者曾智緯╱即時報導

台灣名媛圈裡屬於「紅豆幫」的林牧潔、蔡依珊，不只好閨蜜，在現實中更是有著姑嫂關係。但兩人卻是首度為宇舶表（HUBLOT）同台，出席新活動，還十分有默契的認為，新表款既好搭配又充滿藝術感。

林牧潔跟蔡依珊現在都同時身兼人妻、母親以及創業者的身份，只要有機會相聚都會大聊媽媽經，所以一同參與活動，都不緊張，反而呈現很輕鬆的狀態。不過她們都認為，自從創業後，時間都變得很少，所以蔡依珊說「要學會分配，現在就跟著生活節奏走」，林牧潔則透露兩人或許會異業合作。對於手上配戴的腕表，兩人一樣很有默契的提到深具藝術感，林牧潔說「我戴的表面有不同的女生臉譜組成，反映了現代女性的多種面向」，而對蔡依珊來說，「第一次看到這款表，就覺得是柔韌中帶著堅毅」，還表示「蠻好看的想帶回家」。

HUBLOT在3月鐘表展時推出多款新表，像是林牧潔配戴品牌首度與藝術家Marc Ferrero聯名的Big Bang One Click唇膏腕表，利用大量的半寶石來裝飾，整個表圈有多達42顆的紅色尖晶石或藍色托帕時，表盤設計靈感來自藝術家的畫作「唇膏」。而蔡依珊演繹的經典融合系列Orlinski腕表，則是推出全新的尺寸，並首度於表盤上利用幾何切割面呈現，加上拋光後，十分閃耀。另外，身為創業家的林牧潔還很大器的想挑同樣是新款的Big Bang Sang Blue II計時碼表送給老公，誇讚說「很Man、又好看，買了會偷拿來戴」。

宇舶Big Bang Sang Bleu II 計時碼表，鈦金屬表殼、表圈，全球...
宇舶Big Bang Sang Bleu II 計時碼表，鈦金屬表殼、表圈，全球限量200只，約78萬2,000元。圖／HUBLOT提供
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蔡依珊配戴宇舶經典融合系列Orlinski女性腕表，18K皇金表殼，表圈共鑲嵌264顆鑽石，約101萬1,000元。圖／HUBLOT提供
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林牧潔宇舶Big Bang One Click系列唇膏腕表，不鏽鋼表殼，表圈共鑲嵌42顆紅色尖晶石，全球限量50只，約53萬7,000元。圖／HUBLOT提供
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名媛林牧潔現身宇舶表活動，配戴Big Bang One Click系列唇膏腕表，...
名媛林牧潔現身宇舶表活動，配戴Big Bang One Click系列唇膏腕表，約53萬7,000元。圖／HUBLOT提供
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既是閨蜜也是姑嫂的林牧潔（左）與蔡依珊，為宇舶表初次同台，並配戴了Big Ban...
既是閨蜜也是姑嫂的林牧潔（左）與蔡依珊，為宇舶表初次同台，並配戴了Big Bang One Click系列唇膏腕表與經典融合系列Orlinski女性腕表。圖／HUBLOT提供
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名媛蔡依珊難得出席腕表活動，以鮮黃套裝搭配宇舶經典融合系列Orlinski女性腕...
名媛蔡依珊難得出席腕表活動，以鮮黃套裝搭配宇舶經典融合系列Orlinski女性腕表，約101萬1,000元。圖／HUBLOT提供
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