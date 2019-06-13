登上台北最高天空漫步雲端！台北101戶外101樓首度對外開放

2019-06-13 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台北最高的天空，台北101標高460公尺的101樓塔尖戶外平台首度對外開放給全世界旅客。台北101觀景台15年最大改版升級2.0，瞄準頂樓經濟，首度向上擴大垂直營運範圍。首度對外開放的「101 Skyline 460」，在海拔460公尺的高度，可360度俯瞰台北景觀，彷彿漫步在雲端。「101 Skyline 460」套裝行程，包括快速通行、旅客獲得專屬紀念照、喝雲朵咖啡、獲台北101紀念瓶裝水，台北101攻頂價一人票價3,000元，明日起開放民眾報名。

台北101的101層，過去僅開放國賓級人物造訪，現在全球旅客都可以造訪。預約後，由專人引導搭乘專梯，快速通行觀景台，抵達「101 Skyline 460」穿上歐洲進口確保裝備後，在101樓戶外360度俯瞰台北景觀，由專人為旅客拍攝專屬紀念照可以帶回家，下樓前不用急著走，可在高空享受一杯雲朵咖啡，回味這段高空旅程。

另外，台北101也打造全新的5樓入場展區，透過新科技讓遊客認識台灣之美，用寬幅20公尺、3公尺高的超大投影幕，呈現台灣山林、海洋、平原等台灣自然之美，另有水晶音樂裝置、台北經典建築積木特展等裝置。

台北101總經理張振亞指出，觀景台過去兩三年生意一直掉，最大原因是陸客減少，2015年高峰是陸客，整體去年已掉一半，但後來南韓觀光客有上來，是陸客後第二大的團體，占2成，再來是日本與東南亞旅客。過去主要是陸客團客，現在團客少掉一半，自由行散客多很多，旅客的需求與興趣不再一樣。於是台北101重新檢視發現還有很多可改進進化的地方，現在除了硬體更新外，體驗服務也升級。