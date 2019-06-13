氣墊粉底 VS. 粉底液到底差別在哪裡？原來愛用這款的才是少女！

2019-06-13 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



氣墊粉餅跟粉底液，都是女生常用的彩妝基礎用品，上底妝卻是兩者都即可，但沒有必要兩者都使用。

有的人習慣用氣墊粉餅，當然粉底液也有一票的死忠粉絲，這兩種完全不同的底妝產品，疑惑就來了，到底兩者差別在哪？

1.適用妝容不同，選擇也有所不同

不同的年齡層，在不同場合，適合的妝容也有所不同。氣墊粉餅跟粉底液專攻的妝容感，當然也有所不同，許多人甚至會兩種產品都會準備。

喜歡素顏妝感的人，當然在照顧肌膚上，會多花些工夫，建議可以使用氣墊，因為氣墊對於打造裸妝的效果極佳，看起來底妝乾淨，雖然它的遮瑕力不如粉底液，但整體感覺會比較少女感。

喜歡妝感較重，或是需要化濃妝、長久持妝時，甚至皮膚上有些許瑕疵，粉底液當然是最好的選擇，遮瑕力好、保濕度夠、服貼度也沒話說。

2.作用在臉上呈現不同效果

氣墊粉餅的質地輕盈，不僅是一個底妝產品，其實大部分都含有防曬係數，如同隔離的作用，所以許多較年輕的女生，選擇氣墊準沒錯。

粉底液用起來就比較省事，只要使用好的粉撲推至均勻，基本上遮瑕力，膚色選對，粉底液是一個省時省力的一項產品，對於上班族來說，可說是美妝神器之一。

3.質地上的差異

粉底液，通常強調保濕，質地上也會比較油，也含有比較多的水分，對於皮膚本身偏油性的女生來說，肯定覺得悶感。