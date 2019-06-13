Mister Donut推「地中海檸檬圈」系列新品 這周末買三送一

2019-06-13 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



在悶熱的天氣裡來點酸甜滋味吧！今年夏天Mister Donut將西西里檸檬與甜甜圈結合，推出五款「地中海檸檬圈」系列新品，6/14(五)起就能吃到「檸檬波堤」、「杏仁檸檬波堤」、「檸檬法蘭奇」、「檸檬歐菲香」、「檸檬船長」，6/14至6/16限定三天再享「檸夏食光 甜蜜3送1」活動，任選四款甜甜圈(需含一款檸檬新品)，讓消費者一次買足所喜愛的口味。

Mister Donut將往年熱賣的檸檬商品再升級，選用義大利西西里檸檬與巧克力沾醬結合，與以往的檸檬巧克力相比，降低了酸度，更增添了香氣及清甜感。而在內餡部分，使用西西里檸檬風味卡士達醬，酸甜清爽，檸檬法蘭奇的外層更灑上烤歐菲香蛋糕碎屑，增添口感。

此次Mister Donut以地中海度假風為主題，不僅食材使用西西里黃金檸檬，有機會到義大利旅行！自6月17日起於Mister Donut全台68家門市，凡購買五入以上甜甜圈，需含一款檸檬新品，即可獲得刮刮卡乙張，最大獎為義大利雙人來回機票乙名，一人中獎兩人同行。