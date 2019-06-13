台灣人愛跟好友去哪？Booking.com公布五大同遊城市

2019-06-13 13:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



暑假即將到來，有不少旅客正計畫著於假期與兄弟、閨蜜們來場專屬彼此的夏日旅行，來為友誼增添美好回憶。為此，全球線上訂房業者Booking.com特別公布台灣人心中「五大朋友同遊城市」，不論是到「泰國曼谷」的品嘗香辣泰式美食、到「日本東京」瘋狂購物，抑或是到「韓國首爾」體驗瘋狂夜生活，都能在今夏和朋友們來一場最完美的旅行，為青春留下美好回憶。

「泰國曼谷」因物價低廉、地利位置方便，再加上時常有優惠的機票，因而成為好友們出國同遊的首選目的地之一。旅客們可以與好友到拉恰達火車夜市大啖泰式美食，或是至大皇宮探索暹羅王朝悠久歷史，而入夜後造訪高空酒吧，還能感受到曼谷入夜後的浪漫。

不只如此，曼谷近年有許多新興設計師竄起，有越來越多文創市集興起，琳瑯滿目的設計商品，絕對能讓旅客與好友一同驚喜挖寶。

購物天堂「日本東京」可說是最受台灣人喜愛目的地之一，新宿、澀谷可讓旅客盡情掃購流行美妝與服飾，而秋葉原、台場等地則讓3C以及動漫愛好者為之瘋狂。而與好友同遊的旅客，可以一起到東京迪士尼或宮崎駿美術館遊玩，拍盡美照並享受回歸童真的快樂。

「日本沖繩」因航班選擇多元，加上方便自駕遊歷等因素，因而成為朋友出遊的熱門旅遊地點之一。到沖繩旅遊，旅客可以到國際通滿足購物欲並祭祭五臟廟、或是拜訪三大鐘乳石洞之一的玉泉洞感受大自然鬼斧神工，而真榮田岬的潛水秘境「青之洞窟」，更是來到此地不可錯過的驚艷美景。

具備豐富的觀光資源「日本大阪」很適合和三五好友一同到訪。

到心齋橋大肆採購，以及到道頓堀飽嚐美食都是大阪的必訪行程，而著名打卡點「奔跑的固力果男」更可讓好友們一起在此拍照打卡留念。

此外，當夜晚降臨後，琳瑯滿目的霓虹看板更能盡顯大阪的繁華。如果想體驗道地大阪生活，不妨走訪黑門市場，和日本大媽買個道地小吃，體驗一日大阪人。

「韓國首爾」可說是朋友一起購物的首選，不論是到明洞、弘大購買美妝產品，或是到東大門、高速巴士地下街購入流行服飾，和姊妹逛上三天三夜都不問題！