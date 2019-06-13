夏季親子旅遊 台灣重視親子共同體驗

2019-06-13 13:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



來到北海道隱藏秘境繽紛花卉絨毯和雲海平台，帶著孩童享受暑假慢活的步調。 圖／Club Med提供 分享 facebook 迎接暑假到來，如何安排小孩出遊比平時上課更讓父母費心。根據Club Med針對全球親子旅客觀察，西方父母傾向讓孩子獨自參加青少年&兒童俱樂部深度體驗活動，培養獨立觀念；台灣父母選擇Club Med則是為了省去交通、行程上規畫麻煩，但還是希望能陪伴孩子一起深度同遊、共同體驗活動。

Club Med表示，雖然東西方父母面對親子旅遊態度大不同，但皆希望孩子能夠「深度體驗旅遊」，不再僅是主題樂園、走馬看花的行程累垮父母，更多希望在旅行中創造學習機會，並讓孩子更貼近當地風俗民情，留下親子間深刻印象。

Club Med台灣總經理Mr. Marc Letourneau表示：「看準暑假親子深度旅遊商機，Club Med特別選在國人熱門親子旅遊地點日本二大度假村：Tomamu北海道、Kabira沖繩石垣島度假村，於7月1日~8月31日限時推出濃縮夏日祭典精華的『日本仲夏祭』，讓親子們不必再走趕鴨子的觀光路線，就能一次體驗完整三大日式元素：味(Smell & Taste)、景(Sights)、音(Sound)，分別打造屋台小吃、晚間傳統祭典、三線琴教學等項目，為親子創造獨特的文化體驗回憶，感受最原汁原味的日式風情，度過最熱鬧的仲夏假期。」