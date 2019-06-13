你有發現Paul Smith爺爺嗎？《MIB：跨國行動》藏時尚彩蛋

2019-06-13 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



眾所期待的《MIB星際戰警：跨國行動》昨日正式上映，這次電影最大看點除了有「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）和「女武神」泰莎湯普森（Tessa Thompson）加入之外，還有知名時尚大咖會在片中客串一角，考考觀眾的眼力！ 英國時尚設計師保羅史密斯（Paul Smith）此番為《MIB星際戰警：跨國行動》設計服裝，更參與演出成為大彩蛋之一。圖／Paul Smith提供 分享 facebook

英國時尚設計師保羅史密斯（Paul Smith）此番攜手戲劇服裝設計師Penny Rose，為《MIB星際戰警：跨國行動》設計服裝，其中H探員（克里斯漢斯沃飾）和M探員（泰莎湯普森飾）身上穿的都是品牌經典「A Suit To Travel In」天然抗皺羊毛勁黑西裝，克里斯漢斯沃還在訪問中透露，穿上這身西裝很方便他做打鬥動作，也更為舒適。 H探員（克里斯漢斯沃飾）和M探員（泰莎湯普森飾）身上穿的都是Paul Smith「A Suit To Travel In」天然抗皺羊毛勁黑西裝。圖／索尼提供 分享 facebook

除了為電影打造服裝之外，保羅史密斯也在電影中客串MIB倫敦分部看守員，性格向來搞怪又不自我設限的他經過這次的體驗自曝：「演戲比設計衣服難多了！」而Paul Smith此次也特別推出《MIB星際戰警：跨國行動》膠囊系列商品，包含西裝、襯衫等商品，讓有「探員夢」的影迷們可以從服裝造型上也徹底感受一下MIB神秘又時尚的滋味。