你有發現Paul Smith爺爺嗎？《MIB：跨國行動》藏時尚彩蛋
眾所期待的《MIB星際戰警：跨國行動》昨日正式上映，這次電影最大看點除了有「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）和「女武神」泰莎湯普森（Tessa Thompson）加入之外，還有知名時尚大咖會在片中客串一角，考考觀眾的眼力！
英國時尚設計師保羅史密斯（Paul Smith）此番攜手戲劇服裝設計師Penny Rose，為《MIB星際戰警：跨國行動》設計服裝，其中H探員（克里斯漢斯沃飾）和M探員（泰莎湯普森飾）身上穿的都是品牌經典「A Suit To Travel In」天然抗皺羊毛勁黑西裝，克里斯漢斯沃還在訪問中透露，穿上這身西裝很方便他做打鬥動作，也更為舒適。
除了為電影打造服裝之外，保羅史密斯也在電影中客串MIB倫敦分部看守員，性格向來搞怪又不自我設限的他經過這次的體驗自曝：「演戲比設計衣服難多了！」而Paul Smith此次也特別推出《MIB星際戰警：跨國行動》膠囊系列商品，包含西裝、襯衫等商品，讓有「探員夢」的影迷們可以從服裝造型上也徹底感受一下MIB神秘又時尚的滋味。
其實這也不是第一次有時尚品牌與電影造型攜手合作，近年來像是《007》系列電影、《紳士密令》、《大亨小傳》等都分別與Tom Ford、英倫裁縫品牌Timothy Everest、Prada、Brooks Brothers、Tiffany & Co等品牌合作，為劇中人打造經典造型，不只成功讓品牌的知名度與影響力擴散到不同的領域，也為電影做足宣傳，創造雙贏局面。
留言