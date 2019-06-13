全智賢拍時尚大片演繹墨鏡 粉絲「出道22年居然更美了！」

2019-06-13 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



女神全智賢受邀替時尚雜誌拍攝特輯，配戴了Gentle Monster 太陽眼鏡，演繹復古時尚感。圖／摘自instagram 分享 facebook 今年37歲的女神全智賢受邀替時尚雜誌拍攝特輯，配戴了Gentle Monster 太陽眼鏡，演繹復古時尚感。擁有模特兒身材的她，完全不像是兩名小孩的母親，在照片中不但時髦，更展現了凍齡美顏，讓粉絲驚呼「出道22年居然更美了！」

全智賢在時尚雜誌的特輯中，在朦朧的光感和富有異國風情的飯店中，身穿各式柔美又華麗的服裝，搭配前衛的Gentle Monster墨鏡，形塑出帶有現代感的復古意境。而這也不是全智賢第一次在造型中，配戴Gentle Monster墨鏡了，早自拍攝「來自星星的你」時，就在劇中，時常換搭該品牌不同產品。不久前更以嘉賓身份出席Gentle Monster的新店開幕活動，霸氣的造型，活脫脫就是真實版的巨星「千頌伊」。而此次，全智賢位時尚雜誌拍攝大片，舉手投足之間都充滿女人味，而且每個Pose都很有戲，彷彿讓人在欣賞電影一般。不過，粉絲更驚訝的是，出道22年的她，居然比18年前「我的野蠻女友」中還要美，果真是凍齡女神。

另外，繼2018年的代言人Jamie Campbell Bower 後，FENDI 選擇了兼具演員、音樂人及模特兒等多重身分的Robert Joseph Raco，為新任男裝眼鏡系列代言人。FENDI並在近日曝光由Robert Joseph Raco演繹的全新形象廣告，而在這系列中片中他也配戴了春夏系列的新款FENDI FIEND太陽眼鏡。新款以品牌時裝秀創意設計為靈感，融合了藝術影響、受未來啟發的設計和結合精湛製作工藝，因此有著超平正面，和極輕盈表面的金屬細框眼鏡，傳遞了復古未來感，鏡片四周和上方的極細金屬線打造出極為特殊的鏡框結構，以獲得最大的輕盈感。