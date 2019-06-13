瞄準上班族的MIT機能保健襪 3倍繁瑣工序手工製成

2019-06-13 16:38 聯合新聞網 有.設計 uDesign



titan 太肯運動科技與中醫師聯手，跨界打造「Dr.Tai 氣力襪」(圖為反穿示意，非商品實際穿戴圖)。圖/文 titan太肯運動科技、有.設計uDesign提供 分享 facebook

現代人普遍具有健康意識，除了注重均衡飲食，規律運動也成為不可或缺的保健方式。然而繁忙的都市生活型態下，長期維持運動習慣並不容易。titan 太肯運動科技注意到市場需求，針對在意健康問題卻沒時間運動的上班族，研發兼具機能性與舒適度的日常系列襪款「Dr.Tai 氣力襪」。

titan 太肯運動科技創立於2008 年，致力於專業運動襪的領域，訴求「預防運動傷害」、「增強運動表現」，透過與相關研究機構合作，開發具有科學實驗根據的精良襪款。超過十年的製成技術與市場經驗，太肯不僅成功擁有廣大支持群眾，更決心開創全新領域，接觸運動族群以外的消費者。首度嘗試跨界健康醫療產業，與具有三十年臨床經驗的戴承杰醫師聯手，設計可舒緩現代人通病的創新襪款。

太肯深信台灣本土的紡織技術及工藝品質，以職人精神打造MIT優質品牌，將台灣的好推廣到全世界。「Dr.Tai 氣力襪」原理在於藉由足底穴位刺激達到保健效果，而將足底穴位分布結合按摩凝膠、精準地印製在襪底，每一項步驟都需要人工完成，做到最嚴謹的產品把關。生產研發過程十分繁瑣且困難，相較一般產品需花費3倍的工時製成，儘管生產成本大幅提升，太肯仍堅守品質、將最好的呈現給消費者。

多道繁瑣的製成工序，「Dr.Tai 氣力襪」相較一般襪子需花費3倍製作成本。圖/titan太肯運動科技提供 分享 facebook