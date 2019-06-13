經常反覆清喉嚨 耳鼻喉科醫師：可能胃食道逆流引起

2019-06-13 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



「醫師，為什麼我總感覺喉嚨卡卡，還有黏黏的口水，總得經常清喉嚨？」耳鼻喉科裡經常有患者這樣描述，但意外的是，醫師檢查後認為問題並不是出在喉嚨，而是病人罹患了胃食道逆流，並因此形成慢性咽喉炎；要去除病因，還得先從治療逆胃食逆流著手。

耳鼻喉科醫師許慶芳指出，胃食道逆流會把胃酸帶上喉嚨，從內視鏡可以發現喉嚨接近聲帶位置的黏膜會有些紅腫；經常感覺有些口水，則是黏膜受刺激產生的分泌物，病人因此會形容說是痰或口水。

也有人因此感覺喉嚨「卡卡的」或「起床後感覺喉嚨很乾」，這些症狀都是因胃食道逆流形成的慢性咽喉炎症狀。但慢性咽喉炎是果，治療上，胃食道逆流才是因，治療胃食道逆流是第一步。

許慶芳說，因此，醫師除了會針對喉嚨開些消腫的藥，也會治療患者的胃食道逆流症狀，但胃食道逆流的治療一般得要１至３個月，飲食上得避開辛辣、茶、咖啡、酒等刺激性食物，因此常有患者因為未能配合改善，而使得病情反覆。