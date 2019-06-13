Apple信義A13週六開幕！玻璃外牆搶先看 地下層還有玄機

2019-06-13 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



Apple信義A13將於6月15日早上10點正式開幕。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook 蘋果在台灣首家Apple Store獨立旗艦店「Apple信義A13」將於6月15日早上10點正式開幕，今天舉辦搶先導覽活動，讓我們可以搶先一睹全新直營旗艦店的面貌！

即將開幕的「Apple信義A13」採用的是全球同一設計概念的全新直營旗艦店型，有著有如MacBook外觀的碳纖維屋頂，外牆設計採用大量透明玻璃材質，消弭室內與室外的隔閡，讓店舖與城市風景更有連結性。走進店內也可以發現整體設計概念與使用的建材都與蘋果總公司Apple Park相同。

「Apple信義A13」有地面一層與地下一層，一樓展示了最新的產品系列，地下樓層則設置了更寬廣的蘋果商品與周邊配件的展示與體驗區，展示超過240款商品，並可提供Genies bar服務，也有與全球Apple Store相同的The Forum互動坊區域，大螢幕以及座位區讓各種豐富的Today at Apple課程可以在此舉行。