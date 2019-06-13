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Apple信義A13週六開幕！玻璃外牆搶先看 地下層還有玄機

2019-06-13 10:43聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

Apple信義A13將於6月15日早上10點正式開幕。記者黃筱晴／攝影
Apple信義A13將於6月15日早上10點正式開幕。記者黃筱晴／攝影
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蘋果在台灣首家Apple Store獨立旗艦店「Apple信義A13」將於6月15日早上10點正式開幕，今天舉辦搶先導覽活動，讓我們可以搶先一睹全新直營旗艦店的面貌！

即將開幕的「Apple信義A13」採用的是全球同一設計概念的全新直營旗艦店型，有著有如MacBook外觀的碳纖維屋頂，外牆設計採用大量透明玻璃材質，消弭室內與室外的隔閡，讓店舖與城市風景更有連結性。走進店內也可以發現整體設計概念與使用的建材都與蘋果總公司Apple Park相同。

「Apple信義A13」有地面一層與地下一層，一樓展示了最新的產品系列，地下樓層則設置了更寬廣的蘋果商品與周邊配件的展示與體驗區，展示超過240款商品，並可提供Genies bar服務，也有與全球Apple Store相同的The Forum互動坊區域，大螢幕以及座位區讓各種豐富的Today at Apple課程可以在此舉行。

「Apple信義A13」將於6/15早上10點於台北市信義區松壽路13號正式盛大開幕。地下一樓與遠百信義A13有通道連接，未來百貨開幕後，也可以更方便進入店內參觀。

Apple信義A13將於6月15日早上10點正式開幕。記者黃筱晴／攝影
Apple信義A13將於6月15日早上10點正式開幕。記者黃筱晴／攝影
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Apple信義A13將於6月15日早上10點正式開幕，地下樓層與遠百信義A13有...
Apple信義A13將於6月15日早上10點正式開幕，地下樓層與遠百信義A13有連通道。記者黃筱晴／攝影
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