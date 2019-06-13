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可能是世界上最貴的鐘！英國皇家骨董座鐘登倫敦邦瀚斯拍賣

2019-06-13 05:35聯合報 記者孫曼╱即時報導

英王威廉三世與女王瑪麗二世曾經訂製並收藏的「皇家Tompion座鐘」將於6月19日（星期三）於倫敦邦瀚斯（Bonhams）所舉辦的「The Clive Collection超凡時鐘收藏」拍賣會登場，此坐檯鐘由英國製鐘大師Thomas Tompion 於1693年為英女王瑪麗二世特別訂製，估價近8千萬元，是為拍賣史上價值最高的時鐘之一 。

生於1639年的Thomas Tompion公認為英國鐘表之父，先後受四位英國君主御用，並為西班牙的國王、神聖羅馬皇帝，以及義大利梅迪奇家族製鐘 。他為英王威廉三世登基時打造的The Mostyn座鐘如今為大英博物館典藏，著名英國製表大師George Graham為其徒弟。此次上拍的鑲銀報刻（每十15分鐘報時一次）迷你座檯鐘，被暱稱為「Q鐘」（「The Q Clock」，意指「女王（Queen）鐘」），是為英王威廉三世的妻子瑪麗女王所打造，兩人檯鐘恰好成對。在Tompion的製鐘名冊中，這座坐檯鐘編號為222，被認為曾典藏於肯辛頓宮的皇家寓所內。「K鐘」及「Q鐘」的頂蓋上均飾以獅子及獨角獸，是只有皇家御用鐘才能使用的皇家紋章符號。

此鐘後來在女王與國王逝世後由皇家收藏中釋出，因當時皇室職員並無薪俸，故按慣例，在君主逝世後可獲分配皇宮內的家具及貴重物品。20世下半葉，此鐘曾由詹姆斯凱恩德爵士（Sir James Caird）所收藏。這也是Tompion大師製作的所有黑木報時座檯鐘中，已知體積最細小的一台，歷私人收藏數十載後首度釋出於市，備受矚目。「The Clive Collection超凡時鐘收藏」是世上最頂級英國早期時鐘的私人收藏之一，除「皇家Tompion銀鐘」外，亦有多枚早期製鐘「黃金時期」的多位巨匠作品。

英王威廉三世的父親奧蘭治親王威廉二世及母親瑪麗斯圖亞特1647年時的肖像。圖／邦...
英王威廉三世的父親奧蘭治親王威廉二世及母親瑪麗斯圖亞特1647年時的肖像。圖／邦瀚斯提供
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英女王瑪麗二世，約1690年代。圖／邦瀚斯提供
英女王瑪麗二世，約1690年代。圖／邦瀚斯提供
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「皇家Tompion座鐘」背面。圖／邦瀚斯提供
「皇家Tompion座鐘」背面。圖／邦瀚斯提供
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「皇家Tompion座鐘」正面細節。圖／邦瀚斯提供
「皇家Tompion座鐘」正面細節。圖／邦瀚斯提供
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「皇家Tompion座鐘」將於6月19日倫敦邦瀚斯所舉辦的「The Clive ...
「皇家Tompion座鐘」將於6月19日倫敦邦瀚斯所舉辦的「The Clive Collection超凡時鐘收藏」拍賣會上拍，估價近8千萬元 。圖／邦瀚斯提供
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英王威廉三世肖像，Godfrey Kneller繪。圖／邦瀚斯提供
英王威廉三世肖像，Godfrey Kneller繪。圖／邦瀚斯提供
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英國鐘表之父Thomas Tompion。圖／邦瀚斯提供
英國鐘表之父Thomas Tompion。圖／邦瀚斯提供
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英王威廉三世與女王瑪麗二世。圖／邦瀚斯提供
英王威廉三世與女王瑪麗二世。圖／邦瀚斯提供
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「皇家Tompion座鐘」將於6月19日倫敦邦瀚斯所舉辦的「The Clive ...
「皇家Tompion座鐘」將於6月19日倫敦邦瀚斯所舉辦的「The Clive Collection超凡時鐘收藏」拍賣會上拍，估價近8千萬元 。圖／邦瀚斯提供
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「皇家Tompion座鐘」將於6月19日倫敦邦瀚斯所舉辦的「The Clive ...
「皇家Tompion座鐘」將於6月19日倫敦邦瀚斯所舉辦的「The Clive Collection超凡時鐘收藏」拍賣會上拍，估價近8千萬元，是為拍賣史上價值最高的時鐘之一 。圖／邦瀚斯提供
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「皇家Tompion座鐘」背面細節。圖／邦瀚斯提供
「皇家Tompion座鐘」背面細節。圖／邦瀚斯提供
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