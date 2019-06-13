可能是世界上最貴的鐘！英國皇家骨董座鐘登倫敦邦瀚斯拍賣

2019-06-13 05:35 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



英王威廉三世與女王瑪麗二世曾經訂製並收藏的「皇家Tompion座鐘」將於6月19日（星期三）於倫敦邦瀚斯（Bonhams）所舉辦的「The Clive Collection超凡時鐘收藏」拍賣會登場，此坐檯鐘由英國製鐘大師Thomas Tompion 於1693年為英女王瑪麗二世特別訂製，估價近8千萬元，是為拍賣史上價值最高的時鐘之一 。

生於1639年的Thomas Tompion公認為英國鐘表之父，先後受四位英國君主御用，並為西班牙的國王、神聖羅馬皇帝，以及義大利梅迪奇家族製鐘 。他為英王威廉三世登基時打造的The Mostyn座鐘如今為大英博物館典藏，著名英國製表大師George Graham為其徒弟。此次上拍的鑲銀報刻（每十15分鐘報時一次）迷你座檯鐘，被暱稱為「Q鐘」（「The Q Clock」，意指「女王（Queen）鐘」），是為英王威廉三世的妻子瑪麗女王所打造，兩人檯鐘恰好成對。在Tompion的製鐘名冊中，這座坐檯鐘編號為222，被認為曾典藏於肯辛頓宮的皇家寓所內。「K鐘」及「Q鐘」的頂蓋上均飾以獅子及獨角獸，是只有皇家御用鐘才能使用的皇家紋章符號。