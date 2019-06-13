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女孩們站出來！Hearts on Fire紅寶石慈善珠寶挺女力

2019-06-13 04:20聯合報 記者孫曼╱即時報導

以「全世界車工最完美的鑽石」出名的美國鑽石珠寶品牌HEARTS ON FIRE， 今年首度攜手美國慈善機構GIRLS INC，推出全新LORELEI系列慈善珠寶，頌揚女力，鼓勵所有女性勇於嘗試、發揮創意、大膽追夢。將於6月中旬上市的該系列珠寶共5款新作，以品牌經典的LORELEI系列珠寶為基礎，部分作品鑲嵌經人道方式開採的紅寶石，因為紅色象徵GIRLS INC.的代表色，是以璀璨鑽石出名的 HEARTS ON FIRE首次正式在作品中加入有色寶石，並採用可翻轉式的設計。

GIRLS INC.創立於美國內戰後的1864 年，歷經時代演變不斷針對女性需求與社經角色變化提供不同的計畫，藉由及與各產業合作支持與教育年輕女性的職涯與心理發展。LORELEI系列慈善珠寶除了銷售所得部份將捐贈 GIRLS INC.投入支持女性教育與發展，事實上，全系列的誕生是由 HEARTS ON FIRE 與 GIRLS INC. 的年輕學員合作參予整個系列的發想與執行，從平面設計、電腦 3D 模擬、鑄模，甚至上市與銷售， 實際付出行動，完整體現女性的才華洋溢，作品本身的誕生也豐富了女孩的人生經驗。

全系列設計非直線平面：宛若蕾絲花邊，每個圓弧經過精密計算，從側邊可以欣賞到作品的金屬線條帶有曲面弧度。其中戒指與長項鍊更首次採用翻轉式設計， 一面鑲滿 HEARTS ON FIRE 最具代表性的完美切工圓形明亮式切割美鑽，另一面則鑲上經人道方式開採的紅寶石，呈現珠寶配戴的更多新樣貌，可以隨著心情與服裝轉換不同的配戴方式。

LORELEI慈善珠寶系列長項鍊採可翻轉式設計，正面鑲嵌HEARTS ON FI...
LORELEI慈善珠寶系列長項鍊採可翻轉式設計，正面鑲嵌HEARTS ON FIRE經典鑽石、背面鑲嵌象徵GIRLS INC.的紅色紅寶石。圖／HEARTS ON FIRE提供
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LORELEI慈善珠寶系列可翻轉式戒指，白K金鑲嵌鑽石總重約0.6克拉、紅寶石總...
LORELEI慈善珠寶系列可翻轉式戒指，白K金鑲嵌鑽石總重約0.6克拉、紅寶石總重約0.73克拉，13萬9,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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HEARTS ON FIRE X GIRLS INC. 聯手推出的LORELEI...
HEARTS ON FIRE X GIRLS INC. 聯手推出的LORELEI系列慈善珠寶將於2019年6月中旬全台正式上市。圖／HEARTS ON FIRE提供
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LORELEI慈善珠寶系列可翻轉式戒指，白K金鑲嵌鑽石總重約0.6克拉、紅寶石總...
LORELEI慈善珠寶系列可翻轉式戒指，白K金鑲嵌鑽石總重約0.6克拉、紅寶石總重約0.73克拉，13萬9,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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LORELEI慈善珠寶系列耳環，白K金鑲嵌鑽石總重約0.58克拉，11萬2,00...
LORELEI慈善珠寶系列耳環，白K金鑲嵌鑽石總重約0.58克拉，11萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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LORELEI慈善珠寶系列可翻轉式戒指，白K金鑲嵌鑽石總重約0.6克拉、紅寶石總...
LORELEI慈善珠寶系列可翻轉式戒指，白K金鑲嵌鑽石總重約0.6克拉、紅寶石總重約0.73克拉，13萬9,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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LORELEI慈善珠寶系列可翻轉式長項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約1.88克拉、紅寶...
LORELEI慈善珠寶系列可翻轉式長項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約1.88克拉、紅寶石總重約2.55克拉，59萬6,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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LORELEI慈善珠寶系列可翻轉式長項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約1.88克拉、紅寶...
LORELEI慈善珠寶系列可翻轉式長項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約1.88克拉、紅寶石總重約2.55克拉，59萬6,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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LORELEI慈善珠寶系列可翻轉式長項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約1.88克拉、紅寶...
LORELEI慈善珠寶系列可翻轉式長項鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約1.88克拉、紅寶石總重約2.55克拉，59萬6,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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LORELEI慈善珠寶系列可翻轉式戒指，白K金鑲嵌鑽石總重約0.6克拉、紅寶石總...
LORELEI慈善珠寶系列可翻轉式戒指，白K金鑲嵌鑽石總重約0.6克拉、紅寶石總重約0.73克拉，13萬9,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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LORELEI慈善珠寶系列長項鍊採可翻轉式設計，正面鑲嵌HEARTS ON FI...
LORELEI慈善珠寶系列長項鍊採可翻轉式設計，正面鑲嵌HEARTS ON FIRE經典鑽石、背面鑲嵌象徵GIRLS INC.的紅色紅寶石。圖／HEARTS ON FIRE提供
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LORELEI慈善珠寶系列跨指戒，白K金鑲嵌鑽石總重約2.6克拉，42萬5,00...
LORELEI慈善珠寶系列跨指戒，白K金鑲嵌鑽石總重約2.6克拉，42萬5,000元_3。圖／HEARTS ON FIRE提供
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LORELEI慈善珠寶系列長項鍊採可翻轉式設計，正面鑲嵌HEARTS ON FI...
LORELEI慈善珠寶系列長項鍊採可翻轉式設計，正面鑲嵌HEARTS ON FIRE經典鑽石、背面鑲嵌象徵GIRLS INC.的紅色紅寶石。圖／HEARTS ON FIRE提供
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LORELEI慈善珠寶系列手鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約0.27克拉，54,000元...
LORELEI慈善珠寶系列手鍊，白K金鑲嵌鑽石總重約0.27克拉，54,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
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