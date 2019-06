女孩們站出來!Hearts on Fire紅寶石慈善珠寶挺女力

2019-06-13 04:20 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



以「全世界車工最完美的鑽石」出名的美國鑽石珠寶品牌HEARTS ON FIRE, 今年首度攜手美國慈善機構GIRLS INC,推出全新LORELEI系列慈善珠寶,頌揚女力,鼓勵所有女性勇於嘗試、發揮創意、大膽追夢。將於6月中旬上市的該系列珠寶共5款新作,以品牌經典的LORELEI系列珠寶為基礎,部分作品鑲嵌經人道方式開採的紅寶石,因為紅色象徵GIRLS INC.的代表色,是以璀璨鑽石出名的 HEARTS ON FIRE首次正式在作品中加入有色寶石,並採用可翻轉式的設計。

GIRLS INC.創立於美國內戰後的1864 年,歷經時代演變不斷針對女性需求與社經角色變化提供不同的計畫,藉由及與各產業合作支持與教育年輕女性的職涯與心理發展。LORELEI系列慈善珠寶除了銷售所得部份將捐贈 GIRLS INC.投入支持女性教育與發展,事實上,全系列的誕生是由 HEARTS ON FIRE 與 GIRLS INC. 的年輕學員合作參予整個系列的發想與執行,從平面設計、電腦 3D 模擬、鑄模,甚至上市與銷售, 實際付出行動,完整體現女性的才華洋溢,作品本身的誕生也豐富了女孩的人生經驗。