超薄萬年曆登場！愛彼表RD2概念量產 江詩丹頓經典新風貌

2019-06-13 03:32 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



將宇宙運行的規律濃縮於方寸之間的萬年曆功能，一直是精湛製表的象徵；而能將此繁複的運行輕巧纖薄地收納，更是極致的製表挑戰。愛彼表（Audemars Piguet）耗時5年時間研發出的皇家橡樹RD#2概念表，搭載全新5133超薄自動上鍊萬年曆機芯，自去年一月於日內瓦高級鐘表展（SIHH）發表以來，終於於本月正式上市，是市面上最纖薄的自動上鍊萬年曆。愛彼重新整合傳統萬年曆機芯三層式的結構為單層，讓機芯厚度縮減至驚人的2.89毫米，整體腕表連同表殼厚度為6.3毫米。

有別於全鉑金的RD#2原型表，皇家橡樹超薄萬年曆自動上鍊腕表採用緞面拉絲鈦金屬表達配拋光的鉑金表圈及鍊結，除了配戴起來更為輕盈也展現光影對比美感。藍色緞面表盤捨去皇家橡樹系列傳統的「Grande Tapisserie」大型格紋，讓讀時更為清晰。在5133超薄自動上鍊萬年曆機芯誕生前，愛彼表款中最為纖薄的自動上鍊萬年曆機芯是在1978年石英危機的高峰期誕生的2120/2800機芯，厚度僅3.95毫米，亦是當時全球最纖薄的自動上鍊萬年曆腕表。