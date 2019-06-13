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現場直擊／催淚瓦斯下的香港反送中　9成都是年輕人吶喊「自己救自己」

2019-06-13 02:04聯合報 記者顏甫珉╱即時報導

6月12日，恰巧在香港的我，見證了一場年輕人反送中的「自救行動」，約莫下午5點多，剛好就在夏慤道上，遇到警方的催淚瓦斯攻擊，毫無防備的被嗆著狂流淚、難以呼吸，身旁的數萬人群，99%都是未滿30歲的年輕人，個個戴起口罩、防護鏡，用保鮮膜保護雙臂，香港年輕人崛起的時刻，眼中看到的是「要自救」。

6月12日，香港這天異常「冷清」，下午的機場通關不用排隊，沿路從機場到港島，路上的車少得誇張，到了中環，見不到往常繁忙的景象，轉個彎，就看到中環與金鐘間的夏慤道上，全被穿黑衣、白T的人群站滿。

那時站在街頭，鼻子裡聞到是催淚瓦斯的刺鼻味，迎面而來就是狂流淚，路上清一色是未滿30歲的年輕人，朋友們一起揪來「反送中」，面對催淚瓦斯的攻擊，他們流著淚往後退，卻依然堅持著自救的信念。

這是香港年輕人，對於「香港」的覺醒與自救，問了幾個香港年輕人，他們一致都說，「不站出來，香港就完了」，一位還在唸高中的男學生，只說「香港完蛋了」，然後下一句就說，「即使完蛋了，我們跟同學都還是要站出來」。

香港特區政府6點多的驅散行動成功了，年輕人們轉往中環，隨後立法會取消6月12日的二讀，人潮逐漸散去。

到了深夜，再度走到中環的干諾道中，警方與抗議人群，相隔畫出楚河漢界，彼此對峙著。

身為1980年後，在台灣出生的我，對於六四天安門事件，幾乎沒有太多印象，都是由後來的媒體與相關影像中得知，此刻，站在用雜物堆起來的防堵牆中，看著對面警力不斷集結，突然稍稍可以了解那種，「不自由，毋寧死」的精神。

夜晚的抗議，除了年輕人以外，還看到許多穿著「襯衫」的上班族，也在現場持續坐著，問了在中環上班的張先生，他說「下了班就直接過來，我們一定要站出來，告訴所有人，我們愛香港，所以不想送中」。

截至13日凌晨，人潮逐漸散去，年輕人們互相加油打氣，相約「擇日再戰」，突然間眼眶濕濕的，台灣的民主自由真的很珍貴，假設哪天我們也面對類似的局面，多少人願意站出來呢？

這是催淚瓦斯瀰漫的香港。記者顏甫珉／攝影
這是催淚瓦斯瀰漫的香港。記者顏甫珉／攝影
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12日下午5點多的夏慤道，都是年輕的抗議群眾。記者顏甫珉／攝影
12日下午5點多的夏慤道，都是年輕的抗議群眾。記者顏甫珉／攝影
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干諾道中與夏慤道間，警方與反送中的對峙。記者顏甫珉／攝影
干諾道中與夏慤道間，警方與反送中的對峙。記者顏甫珉／攝影
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反送中的民眾中，超過9成都是年輕人。記者顏甫珉／攝影
反送中的民眾中，超過9成都是年輕人。記者顏甫珉／攝影
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深夜的中環，反送中的民眾與警察的對峙，「香港加油」的標語貼在兩者之間。記者顏甫珉...
深夜的中環，反送中的民眾與警察的對峙，「香港加油」的標語貼在兩者之間。記者顏甫珉／攝影
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6月12日深夜，中環干諾道中上，仍有不少群眾聚集。記者顏甫珉／攝影
6月12日深夜，中環干諾道中上，仍有不少群眾聚集。記者顏甫珉／攝影
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反送中民眾，運用雜物堆起防堵牆。記者顏甫珉／攝影
反送中民眾，運用雜物堆起防堵牆。記者顏甫珉／攝影
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香港反送中機場
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