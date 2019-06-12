綠島人權藝術季開跑 神祕列車駛回「流麻溝15號」

2019-06-12 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國家人權博物館舉辦的「綠島人權藝術季」，今年首度以當代藝術為媒介，邀請12組藝術家登島創作，將台灣人權歷史轉化為藝術作品，6月15日起展至9月15日。歡迎至綠島旅遊的民眾到白色恐怖綠島紀念園區，感受經由藝術重新詮釋後的歷史記憶。

藝術季以「拜訪流麻溝15號：記憶、地方、敘事」為主題。策展人羅秀芝表示，「流麻溝15號」曾經是所有綠島政治犯共同戶籍所在地，如今這個地址已變成「將軍岩20號」，功能也從「監獄」變成「白色恐怖綠島紀念園區」。她邀請藝術家以他們的角度，對屬於這個地方的記憶進行藝術性的編寫與敘事，，讓人們在「流麻溝15號」與歷史相遇。

國家人權博物館館長陳俊宏指出，今年首次延長為3個月的藝術季，目標是將過往負面的歷史記憶轉換成正向的文化資產，藉由文化反省工程進行轉型正義的社會溝通與對話，邀請社會大眾一同「拜訪流麻溝15號」。

他表示，國家人權博物館與台北藝術大學簽訂合作備忘錄，北藝大將開設以人權為主題的創作課程，學生的創作作品未來也將在綠島人權藝術季中展出，讓更多年輕人深入了解歷史並以創作表達他們的聲音。

此外，國際人權博物館聯盟(FIHRM)即將於國家人權博物館成立亞太分部，而FIHRM主席David Fleming 8月也將來台參觀此次綠島人權藝術季。人權館希望藉由FIHRM ASIA的機制，讓綠島成為臺灣與國際進行對話的藝術創作平台。

國家人權博物館也邀請曹盛彥、蔡宇軒導演，拍攝「拜訪流麻溝15號：記憶、地方、敘事」影片，呈現今年人權藝術季的展覽主軸和藝術家創作過程。此外，更首播由吳德淳導演結合藝術家成若涵紙雕作品的全新動畫「神祕列車」。這部動畫中行駛的列車不知開往何方，列車裡滿載戴著手銬的疲憊旅人，手銬的碰撞聲和軌道聲揚起，穿過夢境、窗前和腦海，讓觀眾彷彿也跟著影像回到那段過去。

展覽共邀請12組藝術家和團體，包括林介文、林宏璋、成若涵、吳德淳、高俊宏、姚瑞中、瓦旦·塢瑪、蔡宛璇+澎科萌、蔡海如、澎葉生（Yannick Dauby）、布拉瑞揚舞團、安魂工作室，共展出13件包括表演藝術、行為藝術、裝置、錄像、動畫等不同形式的作品。