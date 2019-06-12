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日本福岡夏季戲水納涼趣！海濱百道絕美人造白色沙灘

2019-06-12 21:19聯合報 記者何雅玲╱即時報導

日本福岡為一臨海城市，而距離博多車站30分鐘車程的「海濱百道」地區，是一處面對博多灣的水岸填海特區，不僅坐擁博多灣海天一色美景，區內還有洋溢著異國風情建築的水上碼頭餐廳與商店、日本最高的海濱塔，以及長達2.5公里的人造白色沙灘，透過沙灘可串連另一區的福岡最新落成購物中心Mark is，以及今年針對海外球迷開放專區與多項體驗行程的福岡YAFUOKU！巨蛋，規畫一趟夏日戲水納涼、購物、看球賽的熱血玩法。

【福岡塔】日本最高的海濱塔  戀人約會聖地

今年2月改裝後重新開幕的福岡塔，建於1989年福岡市建市100周年時，塔高234公尺，塔身為正三棱柱狀，鑲嵌有8000片熱反射玻璃，又有「鏡帆」之稱，是日本第三高塔，也是日本最高的海濱塔。 

福岡塔的頂層展望室，距離地面123公尺高，透過360度大型全景落地窗，可俯瞰福岡市區街景及博多灣沿海風景，同時還可體驗距離地面123公尺的ＶＲ實境、有如被光包圍絕美夜景奇觀的天空燈光藝術，以及超大天空扭蛋機、籤運彈珠台。

福岡塔也曾被票選為戀人約會聖地，塔內設有牽手按下開關就會被浪漫之光環繞的愛的photo spot及「情人鎖」誓言圍欄，每天都有很多情侶到此掛情人鎖。 

●營業時間：9:30~22:00 

●地址：福岡市早良區百濱道2丁目3番26號 

●票價：成人800日圓 

●交通：在博多站的博多巴士總站6號乘車口乘坐西鐵巴士306號線，到福岡塔站下車。建議可使用向海外遊客發售的1日乘車券「FUKUOKA TOURIST CITY PASS（福岡一票通）」，憑券可在1天內自由乘坐西鐵巴士、昭和巴士、JR九州、西鐵電車、地鐵等5家公共交通的巴士及電車。  

【福岡YAFUOKU！巨蛋】 日本唯一開閉式巨蛋球場  屋頂「冒險行程」

1993年4月2日對外開放的「福岡Yafuoku!巨蛋」，是日本唯一一座開閉式的巨蛋球場，最大的特色是，當所屬球團「福岡軟體銀行膺隊」獲勝時，巨蛋的屋頂會打開並施放煙火。而今年恰為福岡軟銀鷹隊將主場地轉移至九州福岡的30周年慶，主場也完成翻修，成為繼東京巨蛋、札幌巨蛋後，又一座可容納超過4萬人觀賽的球場。

翻修後的球場人工草皮添加綠色橡膠，仿真感大為提升；外野的電子大螢幕HAWKS VISION，則由5個影像顯示裝置構成，組成世界最大的室內顯示裝置；球場內也新增不少餐飲商店，其中最受球迷好評的是「Hub British Pub」英國風酒館，店內不但裝飾擺設許多軟銀球星的簽名物品，還有可俯瞰球場球賽的絕佳視野座位區。 

隨著球場翻修完成，也針對海外球迷推出新服務。像是在日本特色加油團聚集的三壘外野側，規畫100席的海外球迷應援席「Hello Seats」，讓海外球迷感受日式應援魅力，臨近「Hello Seats」的GATE 7為專用入口，提供可應對英語、韓語、中文的人員服務。 

此外，開放各種體驗行程預約，包括「OHAYOU體驗行程」、「OYASUMI體驗行程」、「附投接球體驗的球場體驗行程」、「福岡Yafuoku!巨蛋導覽之旅」；可體驗巨蛋後臺的經典路線，由口譯及導覽員介紹平常僅限選手及相關人員才可進入的運動場、投手練習區及休息室等。此外，還有日本棒球場唯一能夠上到屋頂的「冒險行程」。 

●地址：福岡市中央區地行濱2-2-2

●交通：西鐵巴士「YAHUOKU！DOME」下車

●Hello Seats：旅遊體驗預訂平台Klook販售

「福岡Yafuoku!巨蛋」推出專屬海外球迷的設施服務。記者何雅玲／攝影
「福岡Yafuoku!巨蛋」推出專屬海外球迷的設施服務。記者何雅玲／攝影
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「福岡Yafuoku!巨蛋」是日本唯一開放可預約上到屋頂的「冒險行程」，球迷可透...
「福岡Yafuoku!巨蛋」是日本唯一開放可預約上到屋頂的「冒險行程」，球迷可透過福岡軟銀鷹官方網站預約球場導覽行程。圖╱福岡Yafuoku!巨蛋
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外野電子大螢幕HAWKS VISION是全球最大室內顯示裝置。圖╱福岡Yafuo...
外野電子大螢幕HAWKS VISION是全球最大室內顯示裝置。圖╱福岡Yafuoku!巨蛋
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福岡塔被票選為戀人約會聖地。記者何雅玲／攝影
福岡塔被票選為戀人約會聖地。記者何雅玲／攝影
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「福岡Yafuoku!巨蛋」是日本唯一有酒吧的球場，圖為英國風酒館「Hub Br...
「福岡Yafuoku!巨蛋」是日本唯一有酒吧的球場，圖為英國風酒館「Hub British Pub」。記者何雅玲／攝影
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「海濱百道」地區的人工沙灘連結福岡塔及福岡YAFUOKU！巨蛋景點。圖╱Fuku...
「海濱百道」地區的人工沙灘連結福岡塔及福岡YAFUOKU！巨蛋景點。圖╱Fukuoka City
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「海濱百道」地區的人工沙灘連結福岡塔及福岡YAFUOKU！巨蛋景點。圖╱Fuku...
「海濱百道」地區的人工沙灘連結福岡塔及福岡YAFUOKU！巨蛋景點。圖╱Fukuoka City
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「福岡Yafuoku!巨蛋」規畫有外國遊客專屬「Hello Seats」，購買「...
「福岡Yafuoku!巨蛋」規畫有外國遊客專屬「Hello Seats」，購買「Hello Seats」的球迷可獲日式應援道具「應援氣球」，可與日本球迷一同體驗7局上半結束後和勝利時的氣球慶典。記者何雅玲／攝影
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在福岡塔的頂層展望室可俯瞰福岡市區街景及博多灣沿海風景。記者何雅玲／攝影
在福岡塔的頂層展望室可俯瞰福岡市區街景及博多灣沿海風景。記者何雅玲／攝影
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「福岡Yafuoku!巨蛋」是日本唯一一座開閉式的巨蛋球場。圖╱福岡Yafuok...
「福岡Yafuoku!巨蛋」是日本唯一一座開閉式的巨蛋球場。圖╱福岡Yafuoku!巨蛋
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「海濱百道」地區的人工沙灘連結福岡塔及福岡YAFUOKU！巨蛋景點。圖╱Fuku...
「海濱百道」地區的人工沙灘連結福岡塔及福岡YAFUOKU！巨蛋景點。圖╱Fukuoka City
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