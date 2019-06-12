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邵雨薇好肌膚保養秘訣曝光！全靠吃「嫩草」顧皮膚

2019-06-12 20:24聯合報 記者劉小川╱即時報導

什麼！女神邵雨薇居然喜歡吃「嫩草」？原來是邵雨薇出現韓系保養品牌蘭芝LANEIGE的活動，現場透露自己最愛「嫩草」打造的蘭芝水酷肌因保濕系列，全都是天菜嫩草的萃取製作而成。

女神邵雨薇以一襲清新的水藍色連身洋裝，在活動上展現好膚質。她提到，對於起床時水腫特別煩惱，現場展現水嫩好膚質的秘訣，只要搭配著水酷肌因保濕系列，再用按摩的手法，不但可以消水腫，還能讓臉部肌膚補滿水分，上妝更服貼。

水保養專家蘭芝LANEIGE，推出夏日補水神器，水酷肌因保濕系列，以三大超能水活力：補水力、鎖水力及活水力，打造健康肌膚，給肌膚如「水庫」般的，滿滿儲水能量，炎夏也不害怕。

全新改版升級的水酷肌因保濕系列，新的包裝，以清爽的顏色，強調對於改版升級後的水嫩感。

先以獨家海洋精釀技術萃取珍貴的「綠蔬礦物精露」，讓肌膚的補水、保水更能完美的滲透，促進肌膚吸收保養精華，讓保濕效果強化升級。

夏日中，考驗保養品的最大值即是保水力，水酷肌因保濕精華、水酷肌因智慧保濕凝霜，讓女孩在夏日中掌握肌膚「肌能三要素」水、嫩、光。

其中精華液與保濕霜中添加了六種蔬菜精萃，包括羽衣甘藍、水田芥、甜菜、球芽甘藍、朝鮮薊、青豆等，不只解決肌膚乾燥，對抗外在環境的破壞，讓肌膚的保護屏障更強大。

平時就喜歡保養的邵雨薇，對於補水更有一套，使用蘭芝補水神器，讓自己保養更升級。圖...
平時就喜歡保養的邵雨薇，對於補水更有一套，使用蘭芝補水神器，讓自己保養更升級。圖／蘭芝提供
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蘭芝 水酷肌因保濕精華(清爽/水潤) 70ml／售價1,600元。圖／蘭芝提供
蘭芝 水酷肌因保濕精華(清爽/水潤) 70ml／售價1,600元。圖／蘭芝提供
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蘭芝 水酷肌因智慧保濕凝霜(清爽/水潤) 50ml／售價1,350元。圖／蘭芝提...
蘭芝 水酷肌因智慧保濕凝霜(清爽/水潤) 50ml／售價1,350元。圖／蘭芝提供
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水酷肌因保濕系列，使用蔬菜精萃保養，讓自己也變成天菜。圖／蘭芝提供
水酷肌因保濕系列，使用蔬菜精萃保養，讓自己也變成天菜。圖／蘭芝提供
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