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劉寅娜來台大秀牛奶美肌！女神傳授美麗秘訣就靠這5招

2019-06-12 20:07聯合報 記者陳立儀╱即時報導

劉寅娜以「未來美MIRAE」代言人身分來台出席8分鐘氣墊面膜新品上市活動。圖／未...
劉寅娜以「未來美MIRAE」代言人身分來台出席8分鐘氣墊面膜新品上市活動。圖／未來美提供
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台灣面膜品牌「未來美MIRAE」跨海力邀劉寅娜擔任2019年全新代言人，劉寅娜今天（6/12）現身發表會，一身白色小洋裝襯托雪白牛奶美肌，不僅甜美笑容滿面，對於宇宙女神的保養祕訣更是有問必答。

繼《孤單又燦爛的神－鬼怪》之後，劉寅娜在《觸及真心》劇中再度與李棟旭搭檔，飾演宇宙女神吳真心受到大家的喜愛，她說因為自己挑選作品屬於慎重型，《觸及真心》拍攝結束後，目前花比較多時間在運動上，一邊休息、一邊挑選好的劇本，希望很快能以更好的作品與大家見面；對於再度來台，膚質乾燥的劉寅娜說「相較於韓國乾燥的天氣，昨天抵達台灣到現在，覺得肌膚比較舒適、水潤，台灣對我來說像天堂，天氣舒適、食物美味，每個人都對我很好。」

接下代言「未來美MIRAE」，劉寅娜才發現原來敷臉只需要8分鐘的時間，而且全新的未來美8分鐘氣墊面膜採用世界首款「氣墊布膜」，獨家4D立體蜂巢滲透網格能夠承載更多精華液均勻分布，並透過只有0.1微米的多孔性透氣纖維，讓敷面膜時也能兼顧效率與透氣，使用未來美面膜系列之後，劉寅娜笑說現在自己對於面膜的服貼度也更挑剔了。

本次來台除了為未來美8分鐘氣墊面膜站台，劉寅娜也大方分享她的日常保養祕訣，以下5大招快學起來：

●用心洗臉、注重保濕

劉寅娜說保養前的清潔很重要，她會花許多時間與心思洗臉，每周會敷面膜2～3次，如果能天天敷更好，出國時也會帶超多的面膜。

因為工作時臉上帶妝的時間可能從一早到隔日凌晨，如果中間有1～2小時空檔，她會把眼妝之外的彩妝先卸掉，使用未來美救急保濕安瓶及8分鐘面膜加強保濕，尤其小巧的未來美救急保濕安瓶更適合放在化妝包裡。

●每天散步20分鐘曬太陽

雖然劉寅娜擁有雪白的牛奶肌，其實她認為避開陽光是不對的，適度曬太陽對於健康、睡眠都有益，所以她每天都會散步20分鐘曬曬太陽，只是她會擦較多的防曬乳，並且隨身攜帶，平時約3～4小時就補擦一次防曬。

●多吃蔬果、勤喝溫水

劉寅娜認為壓力對健康不好，過於抑制食慾也會產生壓力，所以她沒有不吃的食物，只是過鹹、過甜的就只吃一口淺嘗。平日飲食她會吃很多的蔬菜水果，並且勤喝溫水，早上起床就會先喝一杯，但喝水不能一次大量喝，應該適時慢慢補充。

●一顆蘋果當早餐

劉寅娜很久以前就養成吃蘋果當早餐的習慣，再搭配堅果類、地瓜與優格，為一天的健康能量打底。

●起床、睡前做10分鐘伸展操

劉寅娜說早上一睜開眼先別急著起床，她會在床上做10分鐘的伸展操，睡前也是，另外每天還會做深蹲，「因為女性的臀部、大腿線條很重要」，這也是女神維持好身材的祕訣，也可以利用做深蹲的時間敷面膜。

劉寅娜被未來美8分鐘面膜收服，日常保養少不了它。圖／未來美提供
劉寅娜被未來美8分鐘面膜收服，日常保養少不了它。圖／未來美提供
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未來美董事長胡蕙郁獻花歡迎全新代言人劉寅娜來台。圖／未來美提供
未來美董事長胡蕙郁獻花歡迎全新代言人劉寅娜來台。圖／未來美提供
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攜帶方便的未來美PRO救急保濕安瓶，成了劉寅娜日常保養的最愛。圖／未來美提供
攜帶方便的未來美PRO救急保濕安瓶，成了劉寅娜日常保養的最愛。圖／未來美提供
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宇宙女神劉寅娜接任「未來美MIRAE」2019年全新代言人。圖／未來美提供
宇宙女神劉寅娜接任「未來美MIRAE」2019年全新代言人。圖／未來美提供
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