可愛大眼仔四處看著你！IKEA「FÖRNYAD限量系列」把生活用品變好玩

2019-06-12 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



IKEA和Darcel Disappoints合作推出FÖRNYAD限量系列，6月淘氣上市。圖／IKEA提供 分享 facebook

想要讓生活空間來點不一樣的趣味嗎？IKEA與巴黎時尚概念店colette創意總監Sarah Andelman、卡通人物大眼仔Darcel Disappoints的設計師Craig Redman合作，6月推出FÖRNYAD限量系列，這個在瑞典文中代表賦予新生命與活力的居家用品系列，將玩心與時尚感注入日常生活，共推出文具、筆記本、桌燈、設計椅凳、腳踏式垃圾桶、地毯、餐具等21個品項。

大眼仔Darcel Disappoints是個紐約客，也是個卡通人物，他熱愛觀察城市生活，有時憤世嫉俗、有時卻又傻呼呼，不論逛畫廊或搭地鐵，Darcel除了戴著單片眼鏡保持招牌外型，也總是保持他的招牌態度，成為時尚界的最愛。

IKEA FÖRNYAD限量系列的主角就是卡通人物大眼仔Darcel Disappoints，它是由一個雞蛋、一個眼睛、一個單片眼鏡所構成。設計師Craig Redman表示，這個系列的主軸就是要「好玩」，彩色印花的靈感來自於他在巴黎最喜歡的公園，購物袋換上Darcel彩色印花，變得超級有型，IKEA自1980年代就開始販售的經典KLIPPAN沙發也添了新花色布套。

雖然擁有大膽用色與獨特造型，IKEA FÖRNYAD限量系列其實也很百搭，例如FÖRNYAD掛勾平常看起來就像牆上的小藝術品，但衣服一掛上去它們就被藏起來了；FÖRNYAD系列檯燈兼具LED工作燈和無線充電器的功能，燈罩的造型就是Darcel的眼球。