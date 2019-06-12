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可愛大眼仔四處看著你！IKEA「FÖRNYAD限量系列」把生活用品變好玩

2019-06-12 19:00聯合報 記者陳立儀╱即時報導

IKEA和Darcel Disappoints合作推出FÖRNYAD限量系列，6...
IKEA和Darcel Disappoints合作推出FÖRNYAD限量系列，6月淘氣上市。圖／IKEA提供
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想要讓生活空間來點不一樣的趣味嗎？IKEA與巴黎時尚概念店colette創意總監Sarah Andelman、卡通人物大眼仔Darcel Disappoints的設計師Craig Redman合作，6月推出FÖRNYAD限量系列，這個在瑞典文中代表賦予新生命與活力的居家用品系列，將玩心與時尚感注入日常生活，共推出文具、筆記本、桌燈、設計椅凳、腳踏式垃圾桶、地毯、餐具等21個品項。

大眼仔Darcel Disappoints是個紐約客，也是個卡通人物，他熱愛觀察城市生活，有時憤世嫉俗、有時卻又傻呼呼，不論逛畫廊或搭地鐵，Darcel除了戴著單片眼鏡保持招牌外型，也總是保持他的招牌態度，成為時尚界的最愛。

IKEA FÖRNYAD限量系列的主角就是卡通人物大眼仔Darcel Disappoints，它是由一個雞蛋、一個眼睛、一個單片眼鏡所構成。設計師Craig Redman表示，這個系列的主軸就是要「好玩」，彩色印花的靈感來自於他在巴黎最喜歡的公園，購物袋換上Darcel彩色印花，變得超級有型，IKEA自1980年代就開始販售的經典KLIPPAN沙發也添了新花色布套。

雖然擁有大膽用色與獨特造型，IKEA FÖRNYAD限量系列其實也很百搭，例如FÖRNYAD掛勾平常看起來就像牆上的小藝術品，但衣服一掛上去它們就被藏起來了；FÖRNYAD系列檯燈兼具LED工作燈和無線充電器的功能，燈罩的造型就是Darcel的眼球。

colette每年都會在新學期推出返校必備系列，從筆袋到背包等學生必備包款都有，在FÖRNYAD限量系列中，Darcel以多種趣味造型出現，包包的拉鍊頭就可以看到大眼仔的蹤影，另外還有蛋型、眼球造型收納盒也有眼珠造型，不論單獨或搭配使用都很吸睛。

IKEA FÖRNYAD限量系列中包含筆袋、背包、筆電包等。圖／IKEA提供
IKEA FÖRNYAD限量系列中包含筆袋、背包、筆電包等。圖／IKEA提供
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IKEA FÖRNYAD限量系列的設計誇張獨特，卻也十分百搭，FÖRNYAD L...
IKEA FÖRNYAD限量系列的設計誇張獨特，卻也十分百搭，FÖRNYAD LED工作燈附無線充電座售價2,390元。圖／IKEA提供
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IKEA FÖRNYAD背包，售價990元。圖／IKEA提供
IKEA FÖRNYAD背包，售價990元。圖／IKEA提供
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IKEA FÖRNYAD鉛筆袋，售價290元。圖／IKEA提供
IKEA FÖRNYAD鉛筆袋，售價290元。圖／IKEA提供
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IKEA與卡通人物大眼仔Darcel Disappoints可愛大眼仔將生活玩出...
IKEA與卡通人物大眼仔Darcel Disappoints可愛大眼仔將生活玩出新趣味。圖／IKEA提供
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IKEA FÖRNYAD填充玩具，售價199元。圖／IKEA提供
IKEA FÖRNYAD填充玩具，售價199元。圖／IKEA提供
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IKEA FÖRNYAD掛勾（2件裝），售價79元。圖／IKEA提供
IKEA FÖRNYAD掛勾（2件裝），售價79元。圖／IKEA提供
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IKEA FÖRNYAD文具收納盒4件組，售價290元。圖／IKEA提供
IKEA FÖRNYAD文具收納盒4件組，售價290元。圖／IKEA提供
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IKEA FÖRNYAD平板電腦／筆電包，售價490元。圖／IKEA提供
IKEA FÖRNYAD平板電腦／筆電包，售價490元。圖／IKEA提供
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IKEA FÖRNYAD椅凳，售價1,290元。圖／IKEA提供
IKEA FÖRNYAD椅凳，售價1,290元。圖／IKEA提供
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