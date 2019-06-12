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來學和舒淇一樣 即使敗家亦能人美心也美

2019-06-12 18:08聯合報 記者曾智緯╱即時報導

從2009年開始，高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）就和Save The Children救助兒童會合作。透過販售特別設計的系列飾品，並加收益捐助世界上最弱勢的孩童來創造未來，這項計畫前後受到舒淇、男星Luke Evans、娜歐密華茲等人的支持。而今年適逢10周年，寶格麗推出全新項鍊，希冀能獲得更多人的關注。

BVLGARI和Save The Children救助兒童會合作的10年間，共募得將近9,000萬美元的善款，透過教育力量成功幫助150多萬名兒童實現夢想。於是在10周年到來的同時，BVLGARI設立新目標，要在一年內，捐助Save The Children救助兒童會的總款項要達到 1 億美元。因此，推出了全新的Save The Children珠寶系列，從經典BVLGARI BVLGARI系列的靈感激發，墜飾採用純銀與縞瑪瑙材質，重新演繹最具代表性的設計。大膽的品牌雙Logo標誌環繞於純銀墜飾外圈，上方鑲飾莫三比克紅寶石，背面則鐫刻慈善基金會的徽章。

先前三款Save The Children系列作品，是以B.zero1系列為設計靈感，不管是純銀黑陶瓷戒指、純銀黑陶瓷手鍊和銀質黑陶瓷項鍊，單價都在萬元左右，十分適合小資族當作入手寶格麗的單品。而且，只要購買這系列其中的飾品，BVLGARI都會另外捐出100美元，作為慈善基金，讓敗家購物都更有理由了。

寶格麗Save The Children銀質黑陶瓷項鍊，約19,500元。圖／B...
寶格麗Save The Children銀質黑陶瓷項鍊，約19,500元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Save The Children銀質黑陶瓷戒指，約17,500元。圖／B...
寶格麗Save The Children銀質黑陶瓷戒指，約17,500元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Save The Children銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊 ，約24,000...
寶格麗Save The Children銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊 ，約24,000元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗SaveThe Children 銀質黑陶瓷手鍊，約18,600元。圖／B...
寶格麗SaveThe Children 銀質黑陶瓷手鍊，約18,600元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗和Save The Children救助兒童會合作10周年，推出全新紀念項...
寶格麗和Save The Children救助兒童會合作10周年，推出全新紀念項鍊，希冀能獲得更多人的關注。圖／BVLGARI提供
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