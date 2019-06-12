來學和舒淇一樣 即使敗家亦能人美心也美

2019-06-12 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



從2009年開始，高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）就和Save The Children救助兒童會合作。透過販售特別設計的系列飾品，並加收益捐助世界上最弱勢的孩童來創造未來，這項計畫前後受到舒淇、男星Luke Evans、娜歐密華茲等人的支持。而今年適逢10周年，寶格麗推出全新項鍊，希冀能獲得更多人的關注。

BVLGARI和Save The Children救助兒童會合作的10年間，共募得將近9,000萬美元的善款，透過教育力量成功幫助150多萬名兒童實現夢想。於是在10周年到來的同時，BVLGARI設立新目標，要在一年內，捐助Save The Children救助兒童會的總款項要達到 1 億美元。因此，推出了全新的Save The Children珠寶系列，從經典BVLGARI BVLGARI系列的靈感激發，墜飾採用純銀與縞瑪瑙材質，重新演繹最具代表性的設計。大膽的品牌雙Logo標誌環繞於純銀墜飾外圈，上方鑲飾莫三比克紅寶石，背面則鐫刻慈善基金會的徽章。