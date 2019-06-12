BURBERRY、FENDI秋冬系列 以火紅色彩煥發當代女性的搶眼風采

2019-06-12 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



BURBERRY日前發表由全球創意總監 Riccardo Tisci 操刀設計的2019秋冬Pre-Collection 形象廣告，展現大衣、絲巾的當代穿搭靈感；FENDI日前也在上海重現2019秋冬男女裝大秀，在寶龍現代藝術美術館的磅礡空間中，盡顯兼容奢華與潮流的新品，而兩個品牌不約而同出現多套以烈焰火紅為主色的女裝單品，展現了紅色系搶眼、自信的萬種風情。

由英國攝影師Mark Borthwick掌鏡拍攝的BURBERRY形象廣告，展現了蜜金色到全新復古橡木色的不同氛圍，經典米色則是秋冬 Pre-Collection的主要色調，加上TB Monogram、動物印花、招牌格紋圖案，架構出男女裝的多重樣貌，工裝樣式的多口袋腰包，是男裝的搶眼配件，而各式各樣絲巾結構的服裝，則讓女裝輪廓有更多變的詮釋。