候佩岑、幸福新娘夏于喬 搭Whitney包展現個性
2019-06-12 17:28
聯合報 記者楊詩涵
╱即時報導
侯佩岑日前穿上較少駕馭的潮流風格，以MICHAEL Michael Kors（MMK）螢光黃文字印刷裙裝穿搭，展現纖瘦好身材，搭配的Whitney包款是天心、安心亞，和新娘子夏于喬都曾經在生日的時候po出這個包款，堪稱甜美系女孩的最佳配備。
這件MMK夏季系列裙裝以螢光黃文字印刷展現潮流樣貌，也讓侯佩岑從甜美形象轉變為活力動感的模樣，她配襯的Whitney彩虹系列鍊帶包，則是MMK近幾季的大勢包款，簡潔俐落的結構，輔以絎縫線條，形狀翻蓋設計讓包款正面呈現M字型，低調表現設計師Michael的首字字母，包款以牛皮材質點綴金屬鍊帶及鎖釦，今年夏天也推出彩虹系列，在經典的黑、白包款上輔以彩虹色線條點綴，讓Whitney鍊帶包更具話題。
最近剛發布婚訊的夏于喬，在坎城以電影《灼人祕密》出席，被法媒評為當日最美女星，參與演出的《噬罪者》近日也成話題，她將Whitney鍊帶包合照放在IG上同步表示「愛這種個性又甜美的衝突」，整個人洋溢幸福光；天心以黑色刺繡服裝搭襯黑色Whitney、帥氣涼鞋，在粗獷與柔美之間展現白皙肌膚與極佳狀態；安心亞則是相當熱愛Whitney鍊帶包，多次出遊都拎它上街，謝欣穎用一種散漫慵懶的氣氛詮釋，顯出Whitney的輕鬆易搭。
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