候佩岑、幸福新娘夏于喬 搭Whitney包展現個性

2019-06-12 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



侯佩岑日前穿上較少駕馭的潮流風格，以MICHAEL Michael Kors（MMK）螢光黃文字印刷裙裝穿搭，展現纖瘦好身材，搭配的Whitney包款是天心、安心亞，和新娘子夏于喬都曾經在生日的時候po出這個包款，堪稱甜美系女孩的最佳配備。

這件MMK夏季系列裙裝以螢光黃文字印刷展現潮流樣貌，也讓侯佩岑從甜美形象轉變為活力動感的模樣，她配襯的Whitney彩虹系列鍊帶包，則是MMK近幾季的大勢包款，簡潔俐落的結構，輔以絎縫線條，形狀翻蓋設計讓包款正面呈現M字型，低調表現設計師Michael的首字字母，包款以牛皮材質點綴金屬鍊帶及鎖釦，今年夏天也推出彩虹系列，在經典的黑、白包款上輔以彩虹色線條點綴，讓Whitney鍊帶包更具話題。