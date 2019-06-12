「整顆水蜜桃」愛玉冰橫掃IG 台南清水堂大排長龍就是要吃

2019-06-12 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吃個冰一定要這麼浮誇就對了！

烈日當頭，來一碗清涼咕溜的愛玉冰超級消暑，再加上滿滿水果跟整顆水蜜桃，這麼澎湃的冰品藏身在台南中西區知名的「清水堂愛玉專賣店」。位在西門路上「清水堂」經常大排長龍，總是擠滿了呷涼的人潮，招牌商品包括愛玉冰、芋頭冰、杯裝飲料等，許多鐵粉炎夏耐心排隊也要吃到。 水蜜桃荔枝珍珠愛玉冰超浮誇。IG @next_door_eating 提供 分享 facebook 「清水堂愛玉專賣店」冰品「水蜜桃奶奶」。IG@tali4227提供 分享 facebook 水蜜桃荔枝珍珠愛玉冰超浮誇。IG @next_door_eating 提供 分享 facebook

最近橫掃IG版面的，則是一款限量供應的「水蜜桃荔枝珍珠」愛玉冰，裡頭有滿滿的愛玉與珍珠配料，加上多顆飽滿的荔枝果肉，中央竟然霸氣放上了一整顆的新鮮水蜜桃，爆汁香甜的新鮮感受，一整個澆熄夏天燥熱，被比喻為「最好吃的愛玉冰」。 「清水堂愛玉專賣店」抹茶愛玉。IG @ssag613 提供 分享 facebook 「清水堂愛玉專賣店」每天都大排長龍。IG @ssag613 提供 分享 facebook 「清水堂愛玉專賣店」供應多款冰品。IG @ssag613 提供 分享 facebook

IG上清水堂的粉絲，對於店家服務親切又熱情的印象深刻，還暱稱老闆為愛玉天王。點一碗「清水堂」招牌愛玉冰內用有很多驚喜，吃到一半還能進行加料，不止有基礎碎冰，還有汽水、奧利多水、可樂、甚至連啤酒都可以點加，可說是一碗口感驚奇多變的創意冰。

要特別注意的是，店家當日賣完可能會提早收工，採用當季水果原料的冰品，也都是限時、限量、快閃供應，需要看當天現場提供的情況為準，詳細營業資訊與說明可上店家粉絲團查詢，以免撲空。

哪裡吃

清水堂愛玉專賣店

檸檬愛玉 內用70外帶60

抹茶愛玉 60

水蜜桃奶奶 120

水蜜桃荔枝珍珠愛玉冰 150

售價、當日水果供應情況，以現場實際提供與公告為準

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