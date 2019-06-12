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許瑋甯激推戀愛茶品 「立頓茶佐茶快閃店」限期快閃信義區

2019-06-12 17:22聯合報 記者徐力剛╱即時報導

炎炎夏日到來，飲品大廠立頓打造全新「立頓茶佐茶快閃店」落腳台北微風松高廣場，即日起至6月30日限期快閃，以美味茶佐茶搭配手工甜點，帶給饕客視、味覺雙重享受。

今日活動找來藝人許瑋甯擔任一日店長，儘管現場飄著小雨，身著白色上衣與紅色圍裙的她依然亮麗現身，粉絲們爭相捕捉畫面，高人氣依然不減。許瑋甯分享，立頓茶佐茶以紅、白雙色為主要元素，紅色代表濃郁的「斯里蘭卡紅茶」，而白色則是清香的「台灣蜜香紅茶」，快閃店拼圖設計象徵融合2種無糖紅茶，帶給消費者全新好滋味。

「立頓茶佐茶快閃店」分為多個區域，包括絕美鞦韆all-in-one IG打卡牆、水舞牆產品展示體驗區、4種風格包廂主題座位區等，此次攜手甜點店「稻町森」合作，推出每日限量甜點午茶組，悠閒的假日午後，三五好友相揪出遊，拍照打卡、享受精緻甜點與清爽茶飲，褪去酷暑炙熱氣候，讓身心靈都放鬆。

好康再加碼，快閃店舉辦「茶佐茶陌生併桌挑戰賽」，即日起至6月30日活動期間，民眾玩遊戲闖關成功，可免費將紅蘋果甜點帶回家；別忘了在天使翅膀和絕美鞦韆all-in-one IG打卡牆合影，上傳IG設定公開，即可獲得立頓茶佐茶無糖紅茶乙瓶，並前往包廂區享用，吃喝玩樂一次滿足。

立頓即飲茶事業部台灣區經理鄧文媛分享，近年台灣即飲茶市場蓬勃發展，如何從紅海走向藍海考驗各品牌特色，目前立頓即飲茶市佔率全球第一，依據2018年數據，台灣銷售額已突破台幣9億台幣大關，顯見台灣人對茶飲情有獨鍾。鄧文媛進一步指出，身為百年製茶品牌的立頓，成功關鍵歸因於3要點，其一，百年製茶工藝與專業品茶師協同合作；其二，注重茶葉來源，選用通過雨林聯盟認證茶品，從源頭為消費者健康把關；其三，積極找尋在地茶品，如「立頓茶佐茶 無糖紅茶」加入台灣在地蜜香紅茶調和，帶給味蕾全新體驗。

立頓茶佐茶無糖紅茶混合「斯里蘭卡紅茶」和「台灣蜜香紅茶」製作。記者徐力剛/攝影
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藝人許瑋甯擔任「立頓茶佐茶快閃店」一日店長，吸引粉絲爭相圍觀。記者徐力剛/攝影
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期間限定「稻町森聯名午茶組」，嚐鮮價每組100元。記者徐力剛/攝影
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