買電視再抽電視！台灣三星電子年中慶 商城全館5折起

2019-06-12 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



想要入手大電視，現在正是最佳優惠時機！三星商城歡慶年中慶，自6月13日起至6月30日止，三星商城全館超殺5折起，包括：65吋4K電視限時限量最低折扣58折；行動族必備大容量手機Galaxy S10+ 1TB，買就送價值2萬大禮包；還有全台獨家限定販售的10000mAh粉色無線閃充行動電源，祭出超激優惠68折。此外，活動期間內於三星商城全館單筆訂單金額滿10,000元，再加送豪禮刮刮卡乙張，最高獎項SAMSUNG 55吋QLED量子電視免費帶回家！

近年來看好大尺寸電視購機趨勢，三星商城限量祭出65吋QLED量子電視指定型號最高現折4萬元，再贈Nespresso膠囊咖啡機，看著大電視喝咖啡超享受。而針對電競迷，購買三星曲面顯示器指定型號就送無線快充電競滑鼠墊，上網登錄再送人體工學電競椅。

另外，於活動期間購買指定三星洗衣機系列產品，回函即贈郵政禮券1,000元或Fujitek冰沙果汁機，指定潔徑門系列買再贈7-ELEVEN商品卡1,500元，再加碼享五年保固；而購買三星雙循環雙門系列冰箱指定產品，即贈郵政禮券1,000元；購買藏鮮愛現系列冰箱825L時尚金屬銀，回函即送市價3,980元的美國VORNADO渦輪空氣循環機530乙台。