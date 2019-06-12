買電視再抽電視！台灣三星電子年中慶 商城全館5折起
想要入手大電視，現在正是最佳優惠時機！三星商城歡慶年中慶，自6月13日起至6月30日止，三星商城全館超殺5折起，包括：65吋4K電視限時限量最低折扣58折；行動族必備大容量手機Galaxy S10+ 1TB，買就送價值2萬大禮包；還有全台獨家限定販售的10000mAh粉色無線閃充行動電源，祭出超激優惠68折。此外，活動期間內於三星商城全館單筆訂單金額滿10,000元，再加送豪禮刮刮卡乙張，最高獎項SAMSUNG 55吋QLED量子電視免費帶回家！
近年來看好大尺寸電視購機趨勢，三星商城限量祭出65吋QLED量子電視指定型號最高現折4萬元，再贈Nespresso膠囊咖啡機，看著大電視喝咖啡超享受。而針對電競迷，購買三星曲面顯示器指定型號就送無線快充電競滑鼠墊，上網登錄再送人體工學電競椅。
另外，於活動期間購買指定三星洗衣機系列產品，回函即贈郵政禮券1,000元或Fujitek冰沙果汁機，指定潔徑門系列買再贈7-ELEVEN商品卡1,500元，再加碼享五年保固；而購買三星雙循環雙門系列冰箱指定產品，即贈郵政禮券1,000元；購買藏鮮愛現系列冰箱825L時尚金屬銀，回函即送市價3,980元的美國VORNADO渦輪空氣循環機530乙台。
還卡在價格遲遲無法下手Galaxy S10系列的消費者，也別錯過這波優惠！凡線上購買Galaxy S10系列皆可得到Galaxy Fit e運動手環以及延長1年保固優惠；如果直接規格攻頂買Galaxy S10+ 1TB，另加碼送無線閃充雙座充及32吋液晶電視，登錄再送郵政禮券3,000元，贈品總價值超過2萬元。
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