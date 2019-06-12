集合硬殼和軟殼優點 Victorinox新系列行李箱根本就像變形金剛
外出旅遊的旺季到來，戶外生活用品專家的Victorinox也順勢推出全新的Connex系列旅行箱，結合布面與硬殼的優點，讓人不用再猶豫怎麼挑。不只如此，Samsonite也備有Tri-Tech框架箱，集3大優點於一身，打包、收納更便利，出國遊玩不用再手忙腳亂。
全新的Connex系列旅行箱，利用純聚碳酸酯或聚酯纖維製成，具有輕巧、堅固的特性。特別設計的硬殼可提供最大的收納空間，採用嵌入式的手柄、拉鍊和滾輪，還有堅固的抗撞物料。而且滾輪為知名的Hinomoto製造，有安靜的 Lisof 輪胎，即使是在粗糙的表面上亦可靈活旋轉。消費者如有需要，內置多用途工具備有SIM 卡更換工具、識別標籤、筆。USB 連接埠隱藏在手柄外殼的滑動式保護識別標籤中，方便隨時隨地為電子產品充電。另外可擴展多達四厘米的隔層，令收納空間更大，並和所有Victorinox 旅行箱包一樣，都有11年保修服務。
同樣在新系列旅行箱的Samsonite在這季，打造了Tri-Tech框架箱，以堅固框架結合Click-Pop鎖頭，完整保護內容物的安全，怎麼撞都不怕，而且一按即開的鎖頭設計，既方便又耐用。搭載專利Aero-Trac™減震輪，行李箱的輕量化設計搭配滑順拉輪，連小孩都能輕鬆拖行，也能確保行駛過程中的平穩及高機動性，有效減少行李箱拖行時的噪音及震動。還提供實用的內裝設計，附有可拆卸的分隔收納板，左側隔層拉鍊袋可收納旅行小物，右側主隔層有襯裡隔板和大口袋，將隔層拆卸後可以方便於吊掛使用，亦可捲起做為打包時使用，多種用途，提供收納靈活度。
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