親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國6東延行不行
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「反送中」3點半衝鋒立法會：港警催淚彈、布袋彈鎮壓

被台灣這個原因感動 在台港人：問10次我都不會回去

集合硬殼和軟殼優點 Victorinox新系列行李箱根本就像變形金剛

2019-06-12 16:53聯合報 記者曾智緯╱即時報導

外出旅遊的旺季到來，戶外生活用品專家的Victorinox也順勢推出全新的Connex系列旅行箱，結合布面與硬殼的優點，讓人不用再猶豫怎麼挑。不只如此，Samsonite也備有Tri-Tech框架箱，集3大優點於一身，打包、收納更便利，出國遊玩不用再手忙腳亂。

全新的Connex系列旅行箱，利用純聚碳酸酯或聚酯纖維製成，具有輕巧、堅固的特性。特別設計的硬殼可提供最大的收納空間，採用嵌入式的手柄、拉鍊和滾輪，還有堅固的抗撞物料。而且滾輪為知名的Hinomoto製造，有安靜的 Lisof 輪胎，即使是在粗糙的表面上亦可靈活旋轉。消費者如有需要，內置多用途工具備有SIM 卡更換工具、識別標籤、筆。USB 連接埠隱藏在手柄外殼的滑動式保護識別標籤中，方便隨時隨地為電子產品充電。另外可擴展多達四厘米的隔層，令收納空間更大，並和所有Victorinox 旅行箱包一樣，都有11年保修服務。

同樣在新系列旅行箱的Samsonite在這季，打造了Tri-Tech框架箱，以堅固框架結合Click-Pop鎖頭，完整保護內容物的安全，怎麼撞都不怕，而且一按即開的鎖頭設計，既方便又耐用。搭載專利Aero-Trac™減震輪，行李箱的輕量化設計搭配滑順拉輪，連小孩都能輕鬆拖行，也能確保行駛過程中的平穩及高機動性，有效減少行李箱拖行時的噪音及震動。還提供實用的內裝設計，附有可拆卸的分隔收納板，左側隔層拉鍊袋可收納旅行小物，右側主隔層有襯裡隔板和大口袋，將隔層拆卸後可以方便於吊掛使用，亦可捲起做為打包時使用，多種用途，提供收納靈活度。

Samsonite Tri Tech系列土耳其藍25吋旅行箱，18,300元。圖...
Samsonite Tri Tech系列土耳其藍25吋旅行箱，18,300元。圖／Samsonite提供
分享
Samsonite Tri Tech系列霧白28吋旅行箱，19,800元。圖／S...
Samsonite Tri Tech系列霧白28吋旅行箱，19,800元。圖／Samsonite提供
分享
旅遊的旺季到來，戶外生活用品專家的Victorinox也推出全新的Connex系...
旅遊的旺季到來，戶外生活用品專家的Victorinox也推出全新的Connex系列旅行箱，結合布面與硬殼的優點，讓人不用再猶豫怎麼挑。圖／Victorinox提供
分享
Victorinox Connex系列旅行箱，登機箱12,000元、中型14,0...
Victorinox Connex系列旅行箱，登機箱12,000元、中型14,000元、大型15,500元。圖／Victorinox提供
分享

行李噪音
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

看展解謎論高下！金庸武俠世界不思議 穿梭展場試煉身心

2019-06-12 16:35

三眼怪煎餅鍋、火腿豬頸枕快入手！HOLA「玩具總動員4」居家用品系列萌翻

2019-06-12 15:49

OL套裝上身小S徐熙娣依舊美 靠Tiffany首飾點亮造型

2019-06-12 15:37

美妝品牌流行跨界開咖啡館！3家各有特色別錯過

2019-06-12 14:35

蔬食界吃到飽插旗新北市！ 果然匯板橋店6月22日試營運、25日正式開幕

2019-06-12 12:20

中華電信青春無敵學生方案再加碼！上網通話雙飽 漫遊也優惠

2019-06-12 11:48

波士頓龍蝦千元有找 饕客：不吃對不起自己

2019-06-12 11:26

跟妮可基嫚學這招 用「迷你包」拎出優雅

2019-06-12 10:49

夏日吃芒果、喝鳳梨超消暑 盤點台北市必嘗10間「文青系」酸甜冰飲甜點

2019-06-12 10:11

神岡林宅昨遭拆有「高人指點」？專家說分明

2019-06-12 09:50

1年僅1次的初夏彩色盛事！繡球花海隨風搖 長崎「眼鏡橋」美炸了

2019-06-12 05:59

30種串炸、20種飲品吃到飽！ 「串家物語」6月進駐板橋

2019-06-12 05:50

鹽水雞、東坡肉、蹦米香變身下午茶 貳樓x包果概念店進軍中山商圈

2019-06-11 20:11

少女最愛令和「櫻」色運動鞋 3種穿法CP值超高！

2019-06-11 19:56

兒時回憶「三明治冰餅」厚實療癒！台中大里隱藏人氣冰點

2019-06-11 19:27

全聯年中慶回饋逾10% 日料理神器BRUNO同步集點換購

2019-06-11 19:11

克里斯漢斯沃出席「MIB星際戰警」活動 造型落差大帥氣破表

2019-06-11 18:34

氣味控必買！「香菜薄荷味」的隔離凝膠 想擦擦看嗎？

2019-06-11 18:22

家電美學全方位 買LG SIGNATURE頂級系列、Sony電視送居家好禮

2019-06-11 18:19

「星爵」娶回阿諾女兒 Armani白紗浪漫優雅

2019-06-11 17:25

名模邱馨慧回台挺PIAGET 肖想老公打包全身行頭

2019-06-11 16:58

老屋中享受「東方風」 樂埔町將易經卦象做成菜挑戰五感

2019-06-11 16:56

迪麗熱巴這麼辣好嗎？搖滾風短裙配珍珠能讓人噴鼻血

2019-06-11 16:46

飛向宇宙，浩瀚無垠！6月12日搶巴斯無垠腳、胡迪牛仔帽！

2019-06-11 16:06

昆凌手上拎的是DELVAUX年度限定包 天王嫂的行頭果然很威

2019-06-11 15:46

名偵探柯南現身臺灣！台新銀邀民眾化身偵探 挖掘真相

2019-06-11 15:34

全新旅遊神卡！刷王道金融卡 不限國別最高享5%現金回饋

2019-06-11 15:05

使用化妝水5大誤解 第3種9成人弄錯，雙手拍臉正確嗎？

2019-06-11 14:52

比長裙還火辣 蔡依林、桂綸鎂用深V褲裝穿出性感

2019-06-11 14:52

限時3天！電商平台推「Nike」超殺特惠，享22%現金回饋

2019-06-11 14:52

一芳「大村葡萄水果茶」只賣到7月9日　原茶類4款買中升大

2019-06-11 14:50

捐舊鞋做公益 采盟免稅店募舊鞋傳愛到非洲

2019-06-11 14:32

全聯年中慶14日起跑 日料理神器BRUNO集點換購同步登場

2019-06-11 14:23

節能家電補助 變頻能效一級、二級成主流

2019-06-11 14:20

響應同志驕傲月 彩虹時尚單品接力登場

2019-06-11 13:44

台新X柯南強強聯手！有獎徵答免費贈「柯南展」套票

2019-06-11 13:23

北台灣颳起一波「偵探風」 柯南人偶快閃

2019-06-11 12:32

粉紅控必看！福容推夢幻粉紅樂園 搭小小兵熱氣球憑券住宿再5折

2019-06-11 12:00

一個人賣票19年 蔡明亮的兩大悟

2019-06-11 11:47
看更多

熱門文章

高市大雨積水消退快 韓國瑜：請市民給團隊一點時間

2019-06-11 20:02

在家裡枕頭下驚見「小紅蟲」 毒液恐使皮膚潰爛！

2019-06-11 21:45

影／誇張！南投間歇性暴雨 地下室淹成游泳池

2019-06-11 19:35

防治秋行軍蟲本周最關鍵 「一旦長大會飛將難以控制」

2019-06-11 21:23

秋行軍蟲侵台 「比非洲豬瘟可怕」

2019-06-11 23:54

每日星座運勢／摩羯事業有正面進展 愛情運強滾滾

2019-06-12 00:00

方便、高CP值打趴一般咖啡館！52.7%民眾首選超商現煮咖啡

2019-06-12 08:00

聯晚之眼／國6延伸？中研院研究員：切莫截斷台灣龍骨

2019-06-12 12:40

中南部豪大雨特報 吳德榮：今晚起對流稍弱

2019-06-12 07:29

高雄台南多區積水 苗栗以南12日防大雨

2019-06-11 21:39

宜蘭玉米田確定感染「秋行軍蟲」 全國第二例

2019-06-12 14:12

全聯年中慶回饋逾10% 日料理神器BRUNO同步集點換購

2019-06-11 19:11

神岡林宅昨遭拆有「高人指點」？專家說分明

2019-06-12 09:50

驟雨狂炸台南 「崑山水上樂園」再現

2019-06-11 19:21

30種串炸、20種飲品吃到飽！ 「串家物語」6月進駐板橋

2019-06-12 05:50

大堀溪濫排汙泥危藻礁 10年來最怵目驚心

2019-06-12 00:27

秋行軍蟲入侵宜蘭？ 今天再傳第2案例

2019-06-11 22:11

夏日吃芒果、喝鳳梨超消暑 盤點台北市必嘗10間「文青系」酸甜冰飲甜點

2019-06-12 10:11

聯晚之眼／國6挖隧道 地震專家憂的是施工過程

2019-06-12 12:44

懷孕母山羌陷捕獸鋏痛苦悲鳴 被救出慘截肢

2019-06-12 13:07

臉部酒糟爆發 每平方公分500多隻蟎蟲

2019-06-12 12:55

中南部炸雨成災 樹倒砸死老婦

2019-06-12 00:22

響應限塑 肯德基11日起不提供塑膠吸管

2019-06-11 19:31

郭董捐助台大癌醫卻爆資金短缺？ 台大避談

2019-06-12 14:38

塑膠微粒汙染瓶裝水 醫師建議自保這麼做

2019-06-11 19:21

疑遭秋行軍蟲入侵玉米作物 義竹鄉青割玉米農剉咧等

2019-06-11 18:29

聯晚之眼／國6東延 花蓮人要多一條安全回家的路

2019-06-12 12:50

她長得甜美又聰明 家裡的生廚餘變成有機肥栽培香草

2019-06-12 12:26

義竹鄉青割玉米證實秋行軍蟲入侵 縣府緊急封鎖現場

2019-06-12 15:09

影／水淹家園 岡山瞬間暴雨急水湧入收容場所

2019-06-11 18:17

1天最多服用8顆普拿疼 高中女吃110顆猛爆性肝炎

2019-06-12 13:06

中華電信青春無敵學生方案再加碼！上網通話雙飽 漫遊也優惠

2019-06-12 11:48

大陸的秋行軍蟲來襲 蘇揆：比非洲豬瘟可怕要全面防堵

2019-06-11 18:22

蔬食界吃到飽插旗新北市！ 果然匯板橋店6月22日試營運、25日正式開幕

2019-06-12 12:20

兒時回憶「三明治冰餅」厚實療癒！台中大里隱藏人氣冰點

2019-06-11 19:27

大雨大雨一直下 台中豐原萬里長城落大石

2019-06-12 15:52

隨手種片玉米田 學者：忽略這些漏網魚防蟲將功虧一簣

2019-06-11 21:37

「好朋友」如何介入婚姻？心理師談婚姻維繫關鍵

2019-06-12 15:42

撕開封膜直接喝！ 肯德基即日起不提供塑膠吸管

2019-06-11 21:53

暴雨襲南台 高雄治水挨批破功

2019-06-11 23:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top