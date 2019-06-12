三眼怪煎餅鍋、火腿豬頸枕快入手！HOLA「玩具總動員4」居家用品系列萌翻
《玩具總動員》的粉絲最近真的忙翻了，隨著睽違9年的《玩具總動員4》電影即將於6月20日在台灣上映，各種聯名周邊商品也一波接一波攻陷粉絲荷包。HOLA特力和樂與迪士尼攜手推出《玩具總動員4》系列居家用品，除了胡迪、巴斯光年兩大男主角之外，包括翠絲、抱抱龍、蛋頭、三眼怪、熊抱哥、火腿豬等都一一現身，最新人物「叉奇」也會出現在部分限定商品上，實用與可愛兼具，6月20日至7月17日購買兩件以上再享88折。
HOLA《玩具總動員4》系列包括寢具組、涼被、抱枕、頸枕、玩偶、鐵製煎鍋，本次推出的新品項還有可組合堆疊的單層收納抽屜櫃、保潔墊、手把式雙層玻璃杯、具保冰效果的輕量冰晶杯、多用途擦拭巾等，商品種類多達11種，單品特價最低159元起，其中最特別的是會說話的回聲功能火腿豬與三眼怪玩偶，以及火腿豬與蛋頭造型、翻面後可變身的翻轉頸枕；20公分造型煎鍋以三眼怪為主角，可以煎出有可愛三眼怪圖案的煎餅。
《玩具總動員》故事中除了每個人物都具有鮮明性格，每個角色的互動互助更讓氛圍變得熱鬧又療癒，因此HOLA設計團隊在開發部分《玩具總動員4》聯名商品時，特別刻劃出這個特色，例如《玩具總動員》純棉床被組與純棉涼被由胡迪與巴斯光年帶領團員們一起飛向浩瀚無垠的宇宙；沁涼冰晶杯也有無厘頭的搞笑設計，當成員們身陷可愛三眼怪群海中，一旁默默有支怪手正悄悄拎起三眼怪。
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