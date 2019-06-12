三眼怪煎餅鍋、火腿豬頸枕快入手！HOLA「玩具總動員4」居家用品系列萌翻

2019-06-12 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



《玩具總動員》的粉絲最近真的忙翻了，隨著睽違9年的《玩具總動員4》電影即將於6月20日在台灣上映，各種聯名周邊商品也一波接一波攻陷粉絲荷包。HOLA特力和樂與迪士尼攜手推出《玩具總動員4》系列居家用品，除了胡迪、巴斯光年兩大男主角之外，包括翠絲、抱抱龍、蛋頭、三眼怪、熊抱哥、火腿豬等都一一現身，最新人物「叉奇」也會出現在部分限定商品上，實用與可愛兼具，6月20日至7月17日購買兩件以上再享88折。

HOLA《玩具總動員4》系列包括寢具組、涼被、抱枕、頸枕、玩偶、鐵製煎鍋，本次推出的新品項還有可組合堆疊的單層收納抽屜櫃、保潔墊、手把式雙層玻璃杯、具保冰效果的輕量冰晶杯、多用途擦拭巾等，商品種類多達11種，單品特價最低159元起，其中最特別的是會說話的回聲功能火腿豬與三眼怪玩偶，以及火腿豬與蛋頭造型、翻面後可變身的翻轉頸枕；20公分造型煎鍋以三眼怪為主角，可以煎出有可愛三眼怪圖案的煎餅。