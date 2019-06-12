親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國6東延行不行
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「反送中」3點半衝鋒立法會：港警催淚彈、布袋彈鎮壓

被台灣這個原因感動 在台港人：問10次我都不會回去

三眼怪煎餅鍋、火腿豬頸枕快入手！HOLA「玩具總動員4」居家用品系列萌翻

2019-06-12 15:49聯合報 記者陳立儀╱即時報導

《玩具總動員》的粉絲最近真的忙翻了，隨著睽違9年的《玩具總動員4》電影即將於6月20日在台灣上映，各種聯名周邊商品也一波接一波攻陷粉絲荷包。HOLA特力和樂與迪士尼攜手推出《玩具總動員4》系列居家用品，除了胡迪、巴斯光年兩大男主角之外，包括翠絲、抱抱龍、蛋頭、三眼怪、熊抱哥、火腿豬等都一一現身，最新人物「叉奇」也會出現在部分限定商品上，實用與可愛兼具，6月20日至7月17日購買兩件以上再享88折。

HOLA《玩具總動員4》系列包括寢具組、涼被、抱枕、頸枕、玩偶、鐵製煎鍋，本次推出的新品項還有可組合堆疊的單層收納抽屜櫃、保潔墊、手把式雙層玻璃杯、具保冰效果的輕量冰晶杯、多用途擦拭巾等，商品種類多達11種，單品特價最低159元起，其中最特別的是會說話的回聲功能火腿豬與三眼怪玩偶，以及火腿豬與蛋頭造型、翻面後可變身的翻轉頸枕；20公分造型煎鍋以三眼怪為主角，可以煎出有可愛三眼怪圖案的煎餅。

《玩具總動員》故事中除了每個人物都具有鮮明性格，每個角色的互動互助更讓氛圍變得熱鬧又療癒，因此HOLA設計團隊在開發部分《玩具總動員4》聯名商品時，特別刻劃出這個特色，例如《玩具總動員》純棉床被組與純棉涼被由胡迪與巴斯光年帶領團員們一起飛向浩瀚無垠的宇宙；沁涼冰晶杯也有無厘頭的搞笑設計，當成員們身陷可愛三眼怪群海中，一旁默默有支怪手正悄悄拎起三眼怪。

HOLA特力和樂與迪士尼攜手推出《玩具總動員4》系列居家用品。圖／HOLA提供
HOLA特力和樂與迪士尼攜手推出《玩具總動員4》系列居家用品。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員造型玩偶，6月20日起特價799～899元，共有胡迪...
HOLA迪士尼系列玩具總動員造型玩偶，6月20日起特價799～899元，共有胡迪、三眼怪、熊抱哥、抱抱龍、火腿豬等5款。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員雙層玻璃杯－巴斯光年，6月20日起特價499元。圖／...
HOLA迪士尼系列玩具總動員雙層玻璃杯－巴斯光年，6月20日起特價499元。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員純棉床被組，6月20日起單人款特價3,880元、雙人...
HOLA迪士尼系列玩具總動員純棉床被組，6月20日起單人款特價3,880元、雙人款特價4,280元。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員造型翻轉頸枕－蛋頭，6月20日起特價599元。圖／H...
HOLA迪士尼系列玩具總動員造型翻轉頸枕－蛋頭，6月20日起特價599元。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員單層堆疊抽屜櫃系列，6月20日起特價599～799元...
HOLA迪士尼系列玩具總動員單層堆疊抽屜櫃系列，6月20日起特價599～799元。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員造型翻轉頸枕－蛋頭，6月20日起特價599元。圖／H...
HOLA迪士尼系列玩具總動員造型翻轉頸枕－蛋頭，6月20日起特價599元。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員沁涼冰晶杯450ml，6月20日起特價329元。圖／...
HOLA迪士尼系列玩具總動員沁涼冰晶杯450ml，6月20日起特價329元。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員純棉涼被（粉），6月20日起特價1,190元。圖／H...
HOLA迪士尼系列玩具總動員純棉涼被（粉），6月20日起特價1,190元。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員造型翻轉頸枕－火腿豬，6月20日起特價599元。圖／...
HOLA迪士尼系列玩具總動員造型翻轉頸枕－火腿豬，6月20日起特價599元。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員純棉涼被（藍），6月20日起特價1,190元。圖／H...
HOLA迪士尼系列玩具總動員純棉涼被（藍），6月20日起特價1,190元。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員雙層玻璃杯－胡迪，6月20日起特價499元。圖／HO...
HOLA迪士尼系列玩具總動員雙層玻璃杯－胡迪，6月20日起特價499元。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員造型翻轉頸枕－火腿豬，6月20日起特價599元。圖／...
HOLA迪士尼系列玩具總動員造型翻轉頸枕－火腿豬，6月20日起特價599元。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員造型抱枕，6月20日起特價599元，共有三眼怪、胡迪...
HOLA迪士尼系列玩具總動員造型抱枕，6月20日起特價599元，共有三眼怪、胡迪、巴斯光年、熊抱哥、火腿豬等5款。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員涼感保潔墊系列，6月20日起特價899～1,290元...
HOLA迪士尼系列玩具總動員涼感保潔墊系列，6月20日起特價899～1,290元。圖／HOLA提供
分享
HOLA特力和樂與迪士尼攜手推出《玩具總動員4》系列居家用品。圖／HOLA提供
HOLA特力和樂與迪士尼攜手推出《玩具總動員4》系列居家用品。圖／HOLA提供
分享
HOLA迪士尼系列玩具總動員造型煎鍋20cm－三眼怪，6月20日起特價699元。...
HOLA迪士尼系列玩具總動員造型煎鍋20cm－三眼怪，6月20日起特價699元。圖／HOLA提供
分享

HOLA
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

喝星巴克、路易莎...原來咖啡要這樣買才划算

2019-06-12 16:06

看展解謎論高下！金庸武俠世界不思議 穿梭展場試煉身心

2019-06-12 16:35

OL套裝上身小S徐熙娣依舊美 靠Tiffany首飾點亮造型

2019-06-12 15:37

美妝品牌流行跨界開咖啡館！3家各有特色別錯過

2019-06-12 14:35

蔬食界吃到飽插旗新北市！ 果然匯板橋店6月22日試營運、25日正式開幕

2019-06-12 12:20

中華電信青春無敵學生方案再加碼！上網通話雙飽 漫遊也優惠

2019-06-12 11:48

波士頓龍蝦千元有找 饕客：不吃對不起自己

2019-06-12 11:26

跟妮可基嫚學這招 用「迷你包」拎出優雅

2019-06-12 10:49

夏日吃芒果、喝鳳梨超消暑 盤點台北市必嘗10間「文青系」酸甜冰飲甜點

2019-06-12 10:11

神岡林宅昨遭拆有「高人指點」？專家說分明

2019-06-12 09:50

1年僅1次的初夏彩色盛事！繡球花海隨風搖 長崎「眼鏡橋」美炸了

2019-06-12 05:59

30種串炸、20種飲品吃到飽！ 「串家物語」6月進駐板橋

2019-06-12 05:50

鹽水雞、東坡肉、蹦米香變身下午茶 貳樓x包果概念店進軍中山商圈

2019-06-11 20:11

少女最愛令和「櫻」色運動鞋 3種穿法CP值超高！

2019-06-11 19:56

兒時回憶「三明治冰餅」厚實療癒！台中大里隱藏人氣冰點

2019-06-11 19:27

全聯年中慶回饋逾10% 日料理神器BRUNO同步集點換購

2019-06-11 19:11

克里斯漢斯沃出席「MIB星際戰警」活動 造型落差大帥氣破表

2019-06-11 18:34

氣味控必買！「香菜薄荷味」的隔離凝膠 想擦擦看嗎？

2019-06-11 18:22

家電美學全方位 買LG SIGNATURE頂級系列、Sony電視送居家好禮

2019-06-11 18:19

「星爵」娶回阿諾女兒 Armani白紗浪漫優雅

2019-06-11 17:25

名模邱馨慧回台挺PIAGET 肖想老公打包全身行頭

2019-06-11 16:58

老屋中享受「東方風」 樂埔町將易經卦象做成菜挑戰五感

2019-06-11 16:56

迪麗熱巴這麼辣好嗎？搖滾風短裙配珍珠能讓人噴鼻血

2019-06-11 16:46

飛向宇宙，浩瀚無垠！6月12日搶巴斯無垠腳、胡迪牛仔帽！

2019-06-11 16:06

昆凌手上拎的是DELVAUX年度限定包 天王嫂的行頭果然很威

2019-06-11 15:46

名偵探柯南現身臺灣！台新銀邀民眾化身偵探 挖掘真相

2019-06-11 15:34

全新旅遊神卡！刷王道金融卡 不限國別最高享5%現金回饋

2019-06-11 15:05

使用化妝水5大誤解 第3種9成人弄錯，雙手拍臉正確嗎？

2019-06-11 14:52

比長裙還火辣 蔡依林、桂綸鎂用深V褲裝穿出性感

2019-06-11 14:52

限時3天！電商平台推「Nike」超殺特惠，享22%現金回饋

2019-06-11 14:52

一芳「大村葡萄水果茶」只賣到7月9日　原茶類4款買中升大

2019-06-11 14:50

捐舊鞋做公益 采盟免稅店募舊鞋傳愛到非洲

2019-06-11 14:32

全聯年中慶14日起跑 日料理神器BRUNO集點換購同步登場

2019-06-11 14:23

節能家電補助 變頻能效一級、二級成主流

2019-06-11 14:20

響應同志驕傲月 彩虹時尚單品接力登場

2019-06-11 13:44

台新X柯南強強聯手！有獎徵答免費贈「柯南展」套票

2019-06-11 13:23

北台灣颳起一波「偵探風」 柯南人偶快閃

2019-06-11 12:32

粉紅控必看！福容推夢幻粉紅樂園 搭小小兵熱氣球憑券住宿再5折

2019-06-11 12:00

一個人賣票19年 蔡明亮的兩大悟

2019-06-11 11:47
看更多

熱門文章

高市大雨積水消退快 韓國瑜：請市民給團隊一點時間

2019-06-11 20:02

在家裡枕頭下驚見「小紅蟲」 毒液恐使皮膚潰爛！

2019-06-11 21:45

影／誇張！南投間歇性暴雨 地下室淹成游泳池

2019-06-11 19:35

防治秋行軍蟲本周最關鍵 「一旦長大會飛將難以控制」

2019-06-11 21:23

秋行軍蟲侵台 「比非洲豬瘟可怕」

2019-06-11 23:54

每日星座運勢／摩羯事業有正面進展 愛情運強滾滾

2019-06-12 00:00

方便、高CP值打趴一般咖啡館！52.7%民眾首選超商現煮咖啡

2019-06-12 08:00

聯晚之眼／國6延伸？中研院研究員：切莫截斷台灣龍骨

2019-06-12 12:40

中南部豪大雨特報 吳德榮：今晚起對流稍弱

2019-06-12 07:29

高雄台南多區積水 苗栗以南12日防大雨

2019-06-11 21:39

宜蘭玉米田確定感染「秋行軍蟲」 全國第二例

2019-06-12 14:12

全聯年中慶回饋逾10% 日料理神器BRUNO同步集點換購

2019-06-11 19:11

神岡林宅昨遭拆有「高人指點」？專家說分明

2019-06-12 09:50

驟雨狂炸台南 「崑山水上樂園」再現

2019-06-11 19:21

30種串炸、20種飲品吃到飽！ 「串家物語」6月進駐板橋

2019-06-12 05:50

大堀溪濫排汙泥危藻礁 10年來最怵目驚心

2019-06-12 00:27

秋行軍蟲入侵宜蘭？ 今天再傳第2案例

2019-06-11 22:11

夏日吃芒果、喝鳳梨超消暑 盤點台北市必嘗10間「文青系」酸甜冰飲甜點

2019-06-12 10:11

懷孕母山羌陷捕獸鋏痛苦悲鳴 被救出慘截肢

2019-06-12 13:07

聯晚之眼／國6挖隧道 地震專家憂的是施工過程

2019-06-12 12:44

郭董捐助台大癌醫卻爆資金短缺？ 台大避談

2019-06-12 14:38

臉部酒糟爆發 每平方公分500多隻蟎蟲

2019-06-12 12:55

響應限塑 肯德基11日起不提供塑膠吸管

2019-06-11 19:31

塑膠微粒汙染瓶裝水 醫師建議自保這麼做

2019-06-11 19:21

中南部炸雨成災 樹倒砸死老婦

2019-06-12 00:22

疑遭秋行軍蟲入侵玉米作物 義竹鄉青割玉米農剉咧等

2019-06-11 18:29

聯晚之眼／國6東延 花蓮人要多一條安全回家的路

2019-06-12 12:50

她長得甜美又聰明 家裡的生廚餘變成有機肥栽培香草

2019-06-12 12:26

義竹鄉青割玉米證實秋行軍蟲入侵 縣府緊急封鎖現場

2019-06-12 15:09

影／水淹家園 岡山瞬間暴雨急水湧入收容場所

2019-06-11 18:17

提防秋行軍蟲 馮海東：要小心金門高粱全軍覆沒

2019-06-11 16:43

1天最多服用8顆普拿疼 高中女吃110顆猛爆性肝炎

2019-06-12 13:06

中華電信青春無敵學生方案再加碼！上網通話雙飽 漫遊也優惠

2019-06-12 11:48

蔬食界吃到飽插旗新北市！ 果然匯板橋店6月22日試營運、25日正式開幕

2019-06-12 12:20

大陸的秋行軍蟲來襲 蘇揆：比非洲豬瘟可怕要全面防堵

2019-06-11 18:22

大雨大雨一直下 台中豐原萬里長城落大石

2019-06-12 15:52

兒時回憶「三明治冰餅」厚實療癒！台中大里隱藏人氣冰點

2019-06-11 19:27

隨手種片玉米田 學者：忽略這些漏網魚防蟲將功虧一簣

2019-06-11 21:37

「好朋友」如何介入婚姻？心理師談婚姻維繫關鍵

2019-06-12 15:42

最新／雲林傳2起疑似秋行軍蟲案例 防疫人員緊急採驗

2019-06-12 15:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top