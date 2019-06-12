OL套裝上身小S徐熙娣依舊美 靠Tiffany首飾點亮造型

2019-06-12 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



小S徐熙娣日前參與汽車品牌活動，身穿鮮黃色套裝，一副專業OL的形象加上Tiffany T系列珠寶，讓人覺得耳目一新。而歐陽娜娜在沈寂一段時間後再度現身媒體，身穿白色薄紗洋裝，搭配TASAKI珠寶，仍舊吸引了粉絲們的目光。

行程滿檔的小S徐熙娣不久前受汽車品牌邀請為活動站台，難得穿著套裝的她，還特意挑選了難以駕馭的鮮黃色，來證明自己的時尚力。而且小S在活動中，還大撩品牌總裁，在新車款上極盡能事擺出性感與時髦的姿勢，讓原本充滿略帶嚴肅的的活動，頓時火辣起來。當時小S除了挑選難搭配的艷色套裝之外，還搭配了Tiffany & Co.的T系列珠寶，以層次感的混搭凸顯這系列的年輕與活力。小S自己亦十分的滿意這樣的造型，特別在活動後上傳到instagram中，讓粉絲們能欣賞她的美照。