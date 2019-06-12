OL套裝上身小S徐熙娣依舊美 靠Tiffany首飾點亮造型
小S徐熙娣日前參與汽車品牌活動，身穿鮮黃色套裝，一副專業OL的形象加上Tiffany T系列珠寶，讓人覺得耳目一新。而歐陽娜娜在沈寂一段時間後再度現身媒體，身穿白色薄紗洋裝，搭配TASAKI珠寶，仍舊吸引了粉絲們的目光。
行程滿檔的小S徐熙娣不久前受汽車品牌邀請為活動站台，難得穿著套裝的她，還特意挑選了難以駕馭的鮮黃色，來證明自己的時尚力。而且小S在活動中，還大撩品牌總裁，在新車款上極盡能事擺出性感與時髦的姿勢，讓原本充滿略帶嚴肅的的活動，頓時火辣起來。當時小S除了挑選難搭配的艷色套裝之外，還搭配了Tiffany & Co.的T系列珠寶，以層次感的混搭凸顯這系列的年輕與活力。小S自己亦十分的滿意這樣的造型，特別在活動後上傳到instagram中，讓粉絲們能欣賞她的美照。
另外，沈寂一段時間的中國女星歐陽娜娜，也慢慢的回到鎂光燈下，日前她擔任選秀節目的表演嘉賓時，在舞台上大秀自己的音樂才華。擔綱男子團體的大提琴伴奏，表現突出又吸睛，讓人差點忘了歐陽娜娜對演奏的天賦。不過支持的人，更是關注她一身自帶「仙氣」的白色雪紡洋裝造型，同時搭配了TASAKI優雅的珍珠戒指，在古典樂章的陪襯下，讓歐陽娜娜宛如真人版的白雪公主。
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