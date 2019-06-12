珍奶控快衝！ gelato pique café夏季限定「珍珠奶茶可麗餅」

2019-06-12 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



日本傳統法式可麗餅咖啡店gelato pique café，今年夏季再推創意新品，翻玩台灣美食「珍珠奶茶」！將法式傳統可麗餅與台式美味，碰撞出新火花，一共有珍珠奶茶鮮奶油可麗餅、珍珠奶茶可麗餅、伯爵奶茶可麗餅、珍珠海鹽牛乳霜淇淋(蜷尾家)四款黑糖珍珠奶茶系列，期間限定登場，讓許多珍奶控直呼「受不了了」、「這個不吃不行」。

每一口都如同喝了香醇珍奶，咀嚼到濃郁Q彈、甜而不膩的黑糖珍珠，gelato pique café打造台灣獨賣的黑糖珍珠奶茶系列。「珍珠奶茶鮮奶油可麗餅」使用伯爵紅茶餅皮，加上法國天然鮮奶油，及手工特製奶茶鮮奶油增添迷人茶香，再淋上些許黑糖醬提味，搭配Q彈且甜而不膩的黑糖珍珠；「珍珠奶茶可麗餅」則抹上手工特製的奶油白醬取代鮮奶油，帶來清爽的口感；「伯爵奶茶可麗餅」獨家開發伯爵奶茶餅皮灑上些許黑糖粉，傳統、簡單純粹。