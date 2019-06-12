她長得甜美又聰明 家裡的生廚餘變成有機肥栽培香草

2019-06-12 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



你家每天製造多少生廚餘，是不是都打包當垃圾丟掉？「我家的生廚餘都自己處理，連蛋殼都不浪費。」彰化縣員林市公所專員林琬婷說，她家門前有一小塊開心農場，以前要花錢買肥料，現在都施用回收家裡生廚餘自製的有機液肥和堆肥，省錢、環保又健康。

每天下班後和假日，林琬婷最開心的事，就是到開心農場摘取檸檬馬鞭草、香蜂草、甜菊或桂花，泡一壺有機香草茶，與在農委會農業藥物毒物試驗所服務的丈夫施念昊一起享受兩人的甜蜜世界。她說，市售香草、甜菊和桂花雖標榜有機，仍讓人有農藥殘留的疑慮，自己種的絕對是健康又養生。

林琬婷和施念昊都是學農的公務員，喜歡花花草草，更重視環保和食安。「我家門前有一小塊閒置土地，媽媽整地後栽種九層塔、辣椒、蒜頭，每天摘取作菜，常花錢買肥料。」施念昊說，3年前他在網路看到外國很多家庭自己回收生廚餘，製成有機液肥，灌溉庭院的植物，不浪費食物又環保，是很好的資源再生觀念。

施念昊和林琬婷到五金行購買塑膠桶和水龍頭，動手做成生廚餘回收處理桶，再向栽種杏鮑菇的朋友索取太空包。林琬婷說，回收桶先舖上一層太空包的木屑，以後增一層生廚餘、一層木屑，夏天約3個半月、冬天要半年，生廚餘就會分解變成有機液肥，盛裝後拿來灌溉開心農場。

很多人看到蚯蚓，心裡就毛毛的，林琬婷還養了一箱紅蚯蚓當家庭好幫手。「蚯蚓怕光，不用擔心它會鑽出來趴趴走。」她說，歐洲很早就利用紅蚯蚓處理家庭廚餘，根據研究，紅蚯蚓每天會吃掉跟它體重差不多量的廚餘，當初她網購1台斤的紅蚯蚓，現在紅蚯蚓已是子孫滿箱。