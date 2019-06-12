中華電信青春無敵學生方案再加碼！上網通話雙飽 漫遊也優惠

2019-06-12 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



迎接6月畢業季，是莘莘學子邁向人生另一個旅程的重要時刻，中華電信「青春無敵學生方案」優惠再加碼，針對學生、教職員資格用戶，即日起至2019年9月1日止，推出購機優惠加碼方案，不只上網吃到飽，還有最大網內免費講，上網通話雙飽超划算，亞洲出國漫遊還有優惠！

中華電信「青春無敵學生方案」，推出「月付488元＋100元」購機方案，除享上網吃到飽，另加碼推出最大網內免費講，再送FOX+前6個月（原價1,140元）、Hami書城月讀包前3個月（原價447元）免費。另外還可享亞洲11國熱門旅遊地區漫遊上網優惠，5日吃到飽488元（中國為568元）、7日1GB輕量型88元（中國為188元），並可搭配iPhone XR、Samsung Galaxy A50、Sony Xperia 10等多款熱賣手機，或微波爐、電扇等實用小家電免費帶回家。