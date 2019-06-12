跟妮可基嫚學這招 用「迷你包」拎出優雅

2019-06-12 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



許多女生出門習慣帶大包包，但其實總是裝了一堆用不上的東西，長期下來還會增加肩膀和手部的負擔。不妨跟好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）學用迷你包，拎在手上小巧有型，也可以順便戒掉把家當全都帶出門的習慣。

妮可基嫚日前在紐約出席主演的影集《美麗心計》 第二季記者會，在老公的陪伴下，她以一身黑色羽毛裝飾褲裝帥氣現身，手上拎著MOYNAT的Madeleine手鐲包，用粉紅色為整體造型點綴柔美氣息，而包款內側設計也特別為她改為黑色皮革，呼應服裝色系。

Madeleine包與法國甜點瑪德蓮不只同名，更同樣擁有精緻小巧的外型。立體結構配上雙層皮革縫製的撞色設計看似簡約卻暗藏不凡工藝細節，插梢式扣環不但非常特殊又優雅，安全性也非常足。