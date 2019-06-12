看展解謎論高下！金庸武俠世界不思議 穿梭展場試煉身心

2019-06-12 16:35 聯合新聞網 有.設計 uDesign



「華山」為金庸武俠世界中比武的巔峰之地。第一次論劍時，五大高手聚會華山絕頂鬥了七天七夜，爭奪武林至寶秘笈《九陰真經》，最終由全真教王重陽獨冠群雄，贏得「天下武功第一」的稱號，自此「天下五絕」威震江湖。

當今，第四次華山論劍將於台北華山文創園區開戰，號召武俠迷、呼引金庸粉，以謎本解謎論高下，成功挑戰(解謎)者都可獲得神秘禮乙份，另有機會抽「金庸射鵰三部曲套書」乙套，歡迎學生、親子、各路英雄前來挑戰金庸的快意江湖。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

獨家三版謎本 考驗你的金迷指數

金庸作品多次改編成電視劇、電影及電玩，此次更是首次結合解謎挑戰，由螺旋工作室精心策劃專屬於金庸武俠特展的謎本：入門篇／進階篇／上乘篇共三版不同難易度的任務解謎，從小說故事情節發展，扣合展場重點場景特色，讓你依線索尋找出正確的答案，用玩的方式看金庸！

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金庸武俠特展此次與螺旋工作室合作，目的希望能藉由解謎挑戰，帶大家用從未有過的角度認識金庸，並透過協力溝通與腦力激盪來解出謎題，觀展之餘更增添了趣味感與成就感，跳脫只能從小說文字、電視/電影劇作認識金庸的既有框架，親身體驗金庸筆下的武俠世界。

解謎時間靈活 六大展區任你闖

特展謎本設計以展場六大展區為範圍，涵蓋包含東邪、西毒、南帝、北丐、中神通等五區，以及憶金庸區，挑戰者可依據各展區顏色位置，找到相對應顏色的謎題和提示來解謎，謎題沒有順序之分，也沒有破解時間壓力，讓你有靈活的時間，從容的尋找線索，體驗金庸武俠的箇中智慧。

圖說：購票進入金庸展現場即獲解謎本。圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

燒腦後餓補美食 再戰另一謎本

金庸小說中出現了許多美食及毒藥，完成解謎挑戰之餘，也別忘了到現場的「天下第一毒茶館」(商售區)來幾道小點，嘗試一下難以化解的情花之毒冰沙。酒足飯飽後便有力氣再戰下一謎本，新世紀的「武林至尊」很有可能就是你！

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以下是螺旋工作室的專訪精華：

Q1：這次和金庸武俠特展合作，可否分享你們對金庸的印象，以及設計這次內容的構想與思維？會希望帶給體驗者什麼樣的體驗？

A1：我們從來沒有想過可以跟心目中的大師一起合作，對我們而言，金庸的武俠小說就像神作一般，從小到大看過各種改編的影視作品、遊戲等，無不一看再看！很喜歡金庸老師在處理人物角色刻畫的部分，縱使是無堅不摧的武學大師，也是會有一些人性弱點，讓書迷朋友們在閱讀過程中又愛又恨。也正因這個部分，在與策展團隊溝通時，了解到此次主題著重在華山論劍，我們就設想讓玩家在解謎探索展覽過程中，體會各色英雄角色亦正亦邪的人物特質，而此次展覽一共推出三種不同難易度的任務解謎，我們猜想大家在得知解答後必定會會心一笑的。

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Q2：希望透過密室逃脫這類相關的遊戲，為現代人帶來什麼樣的意義？

A2：其實遊戲是一個很好的載體，透過遊戲的過程，我們可以了解甚至是還原事情的許多面向，身為一個遊戲的設計者，我們始終相信遊戲是解決問題最簡單的路徑，希望透過這樣身歷其境的方式可以將人之間的距離拉近，並緊密纏繞永續下去。

Q3：成立螺旋工作室的原因？

A3：說到這個（遠目），應該是自我實現啦！工作室三位創辦人都是醫療相關人員，在這個嚴謹的白色巨塔裡衝鋒陷陣多年，經歷生老病死，總覺得自己內心有一份空虛尚未被滿足，很希望在完成個人社會責任後，可以做自己喜歡的事情－就是我們一直都很熱衷的玩遊戲做遊戲啦！

Q4：在策劃密室逃脫的過程中，會不會有缺乏靈感的時候？

A4：缺乏靈感當然是一件很稀鬆平常的事，尤其工作室成員都是同個領域範圍內，對事物的見解難免略同，所以工作之餘做大量的功課和閱讀，甚至讓自己放空去體驗其他各式各樣的遊戲，都是很重要的日常必需！

Q5：過往已和不同單位合作過，透過解謎的方式與展覽活動融入，可否分享體驗者的反應以及回饋？以及過程中最讓你們有成就感的地方？

A5：解謎遊戲是一個很容易達到心流狀態的活動，玩家在過程中常常會忘卻時間的流逝去抽絲剝繭，我很喜歡的一個瑞士劇場導演：「在劇場裡有意義的事情不在於資訊量的多寡，而在於傾聽、存在、理解、同理、在那一刻升起的情感、帶著反思的觀看，這就是劇場對我而言最主要的意義。」

我想，這份情感對所有創作者也許是相通的，在遊戲裡把我們想說的話，放在裡面，做一次無聲的對談。哪怕只是一個霎那，只要玩家記得了，我們都會很開心的。