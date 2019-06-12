夏日吃芒果、喝鳳梨超消暑 盤點台北市必嘗10間「文青系」酸甜冰飲甜點

2019-06-12 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 顏甫珉 ╱即時報導



夏天天氣熱，就要吃酸酸甜甜的甜點、喝超消暑飲料，來度過超熱氣溫，撫慰一下上班的無奈心情，盤點台北市10間必吃酸甜系甜點冷飲，而且全都在有冷氣的誠品裡面，吃甜點還能順道逛書店、當文青，悠閒過下午。

金品茶語／鳳梨蜂蜜茶／誠品生活南西4樓

有40年製茶經驗的金品茶語，以黃金烏龍加入特敖鳳梨醬，以及淡淡蜂蜜香，喝下去解渴又清涼。

食習／寶島鳳梨氣泡／誠品生活南西4樓

特別採用金鑽鳳梨，做成氣泡飲品，微酸輕甜口感，喜歡氣泡感的人，千萬不要錯過。

COMEBUYTEA／鳳梨茉莉寒天Ｑ茶／誠品生活松菸店1樓

堅持使用鳳梨原汁，搭配茉莉綠茶，避免吃珍珠熱量太高，改吃一顆顆寒天晶球，當成下午茶喝超棒！

Mikkeller／我是柏林人－鳳梨／誠品生活南西1樓

夏天夜晚，就要來杯「我是柏林人－鳳梨」，有著小麥香氣，搭配鳳梨的熱帶水果風味，一點點微酸，剛剛好。

滿哥甜品坊／水晶楊枝甘露／誠品信義店B2

楊枝甘露就是夏天必吃，有著愛文芒果搭配葡萄柚，還有寒天晶球，超棒的夏季甜品。

Bonnie Sugar／芒果花小塔／誠品信義店B2

來自高雄的Bonnie Sugar，可是超人氣手工甜點店，以新鮮芒果排成花瓣樣，搭配藍莓與卡士達醬的小塔，消暑又療癒啊！

動手玩DOUGH／芒果甜點DIY／誠品生活松菸店3樓

想吃芒果乳酪塔、芒果裸蛋糕、芒果奶酪嗎？沒問題，自己動手做做看，吃起來更好吃。

CHAFFEE 天仁／大吉嶺芒果冰沙／誠品生活南西B1

特別的6月限定商品，有著濃濃芒果香，搭配清爽茶香，冰冰涼涼超爽。

果果迪／芒果奶昔鮮奶脆／誠品信義店B2

以甜蜜濃郁的愛文芒果，搭配香滑鮮奶奶昔，濃郁口感，女孩一定超愛。

金色三麥／蜂蜜啤酒芒果冰沙／誠品信義店B1

金色三麥將贏得世界啤酒大賽的蜂蜜啤酒加入滿滿芒果果肉，為炎夏獻上「蜂蜜啤酒芒果冰沙」，甜香順口最消暑。

同場加映／超Q鳳梨小物 派對玩耍必拿

除了吃鳳梨，當然也要用鳳梨，不少品牌也推出鳳梨相關商品，如LaBoite樂盒「鳳梨托特包」，一看就有好心情，一整年都旺旺來，另一款鳳梨手拿風扇，拿出去自拍，一定IG狂讚。

夏日跑趴則有Isabelle Wen溫慶珠推出鳳梨造型宴會方包，超可愛的鳳梨綴飾，一出現都讓眾人驚呼「好可愛！」Half half則有鳳梨印花上衣，穿上去超舒服，還有彩色鳳梨圖騰印花可愛度爆表。