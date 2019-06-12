神岡林宅昨遭拆有「高人指點」？專家說分明

2019-06-12 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



「聯合晚報」前天獨家報導文資界呼籲文化部介入搶救90年歷史的台中神岡林淑景宅，昨天該宅右護龍及主體立面裝飾卻遭突襲拆除。文化部文資局依法現場將此案列為暫定古蹟，台中市政府依法須於六個月內重新審議此案。不過文資專家觀察昨天的拆除處，認為有「高人」指點。

神岡林淑景宅前年曾由台中市府列為暫定古蹟，但在今年5月文資審議時遭認定無任何文資價值，引起文資界不滿。文化部前天表示將請台中市府立即改正，必要時依文資法第110條規定強制代為執行，未料昨天傳憾事。文資局昨天依文化資產保存法第20條「遇有緊急情況」條款將之列為暫定古蹟。

文資專家、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰觀察昨天遭拆除的右護龍、立面泥塑裝飾及樓梯，都是特具藝術價值者，認為有「高人」指點，目的是讓文資審議即使重啟，也要因價值減損無法登錄。

他表示，台中文化局得知文化部不排除介入時竟沒自覺，未立即將該宅列暫定古蹟，才會造成空窗期，建議台中市府應嚴懲文化局長等相關人員，才顯得出宣稱把台中建設為文化城的決心。

一直關注此案的文資工作者陳建融說，台中市府此審議過程處處不當，很難相信重審能公平、公正、公開，希望文資局依文化基本法第9條及文資法第110條，在地方有所不當時介入，直接專案接管；另一方面，也以中央的高度協助地方給予所有權人合理的補償條件。

文資團體「文化前進實驗室」也說，文資局及台中市政府應給所有權人合理補償，建物也應立即發包緊急加固工程與遺構揀選保存，相關單位並應於暫定古蹟期間完成文資價值評估報告並公開上網。