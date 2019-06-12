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神岡林宅昨遭拆有「高人指點」？專家說分明

2019-06-12 09:50聯合報 記者何定照╱即時報導

「聯合晚報」前天獨家報導文資界呼籲文化部介入搶救90年歷史的台中神岡林淑景宅，昨天該宅右護龍及主體立面裝飾卻遭突襲拆除。文化部文資局依法現場將此案列為暫定古蹟台中市政府依法須於六個月內重新審議此案。不過文資專家觀察昨天的拆除處，認為有「高人」指點。

神岡林淑景宅前年曾由台中市府列為暫定古蹟，但在今年5月文資審議時遭認定無任何文資價值，引起文資界不滿。文化部前天表示將請台中市府立即改正，必要時依文資法第110條規定強制代為執行，未料昨天傳憾事。文資局昨天依文化資產保存法第20條「遇有緊急情況」條款將之列為暫定古蹟。

文資專家、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰觀察昨天遭拆除的右護龍、立面泥塑裝飾及樓梯，都是特具藝術價值者，認為有「高人」指點，目的是讓文資審議即使重啟，也要因價值減損無法登錄。

他表示，台中文化局得知文化部不排除介入時竟沒自覺，未立即將該宅列暫定古蹟，才會造成空窗期，建議台中市府應嚴懲文化局長等相關人員，才顯得出宣稱把台中建設為文化城的決心。

一直關注此案的文資工作者陳建融說，台中市府此審議過程處處不當，很難相信重審能公平、公正、公開，希望文資局依文化基本法第9條及文資法第110條，在地方有所不當時介入，直接專案接管；另一方面，也以中央的高度協助地方給予所有權人合理的補償條件。

文資團體「文化前進實驗室」也說，文資局及台中市政府應給所有權人合理補償，建物也應立即發包緊急加固工程與遺構揀選保存，相關單位並應於暫定古蹟期間完成文資價值評估報告並公開上網。

文化部表示，神岡林宅調查研究顯示具有文資價值，但台中市文資審議會未指定為文資，衍生爭議，且昨遇緊急拆除狀況，因此先列為暫定古蹟。文資局說，將全盤檢視台中市府文資審議是否符合程序，另依文資法第20條規定，暫定古蹟於六個月內應進行文資審議，因此台中市府須重啟審議。

台中神岡林淑景宅右護龍（圖左方）及主體泥塑裝飾昨遭突襲拆除，文化部文資局現場將此...
台中神岡林淑景宅右護龍（圖左方）及主體泥塑裝飾昨遭突襲拆除，文化部文資局現場將此案列為暫定古蹟。圖／文資團體提供
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台中市古蹟文化部

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