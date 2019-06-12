為什麼亞洲女性在乎「小臉」？克蘭詩解碼發現關鍵數字

2019-06-12 08:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



法國保養品牌克蘭詩研究發現，對比亞洲女性與西方女性臉型，發現亞洲女性臉型平均寬度多了40%，臉頰脂肪也多了14%，下巴的脂肪更是多了35.9%，若說臉型困擾是專屬於亞洲人的困擾，一點也不為過。

克蘭詩國際傳播總監 Marie-Hélène Lair指出，21年前克蘭詩針對臉部完美輪廓而研發推出的「V型小臉精華」，便是來自於日本女性的渴求和建議，也是一款100%亞洲靈感原創的全新品類，2019年夏天全新推出「V型抗引力逆轉精萃」，則已是第五代。

Marie-Hélène Lair指出，因為「V型小臉精華」亞洲熱賣，也在亞洲女性的社群得到傳播，有一些亞洲女性將此精華帶去了美國，才開始在美國流傳開來，也是從這個時候開始，漸漸有其他國家的人注意這個產品。

關於第五代「V型抗引力逆轉精萃」的主成分-冰草植萃，Marie-Hélène Lair指出，首先克蘭詩實驗室知道 V 型抗引力逆轉精萃需要一個能幫助支撐臉部結構的成分，結果發現冰草這個表面看起來不起眼的小草，竟然能夠深入地底緊緊抓住土壤組織，更讓人驚訝的是冰草旺盛的生長能力，它的根每天都能向地底生長 2.5 公分，這真的非常不簡單，且其又與膠原蛋白第18型，在臉部構成的支撐網絡有極高相似性，因此這次克蘭詩特別以有機冰草萃取物作為配方升級主成分。

除了帶來臉部拉提保養的全新產品外，Marie-Hélène Lair此次來台也特別分享她所觀察到法國人跟台灣人或亞洲人在保養觀念上，最大的差別。

Marie-Hélène Lair指出，在歐洲大家都知道亞洲女性個個是保養專家，每天的日常保養，亞洲女性一次保養程序用到的產品可能就高達 8~9 種，反觀大部分歐洲人只會使用 3~4 種，對我們來說，亞洲女性對於保養的知識真的比大多數歐洲或法國女性來得高。

至於Marie-Hélène Lair的私房保養秘訣，她說，第一重要的事就是卸妝清潔，再來第二個重點是要保濕，尤其保濕其實是在所有日常保養流程中最重要的一環。講到保濕，Marie-Hélène Lair最愛的則是克蘭詩的「超級精華黃金雙激萃」，再來就是也要讓身體補充大量的水份，像她就非常喜歡喝綠茶，還有水。