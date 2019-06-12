1年僅1次的初夏彩色盛事！繡球花海隨風搖 長崎「眼鏡橋」美炸了

2019-06-12 05:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



現正為繡球花的旺季，日本多處賞花景點也呈現出花團錦簇的盛況。長崎極具代表性的景點「眼鏡橋」，河堤邊也有一年一度的繡球花祭活動。造訪長崎的旅客，不只可以欣賞眼鏡橋、找尋可愛的「愛心石」，還可同時看見繽紛多彩的花海，更添浪漫感。

被列為「日本三名橋」之一的眼鏡橋，乃是日本第一座石拱橋，最初創建於1634年，幾經重建後，成為現在的模樣。當橋身結合倒映在河面上的倒影時，正好呈現宛若眼鏡一般的形狀，模樣相當可愛。週邊歷史悠久的商圈與閒適的氣氛，也總吸引各地的旅人前來造訪。

自5月下旬至6月16日期間，包括長崎的眼鏡橋、哥拉巴園等地，都可欣賞到一年一度的繡球花祭，共計約19種、約3,800株繡球花。其中在眼鏡橋旁的人行道上，就有十餘種、數百朵的繡球花，顯示出藍、粉紅、桃紅、紫等等不同的色彩與花型，配上質樸的石牆、石板路與略帶復古風範的店舖，更顯花朵的可愛。而且由於花圃高度較低，因此也很方便民眾拍攝、打卡。