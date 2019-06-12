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1年僅1次的初夏彩色盛事！繡球花海隨風搖　長崎「眼鏡橋」美炸了

2019-06-12 05:59聯合報 記者陳睿中╱即時報導

現正為繡球花的旺季，日本多處賞花景點也呈現出花團錦簇的盛況。長崎極具代表性的景點「眼鏡橋」，河堤邊也有一年一度的繡球花祭活動。造訪長崎的旅客，不只可以欣賞眼鏡橋、找尋可愛的「愛心石」，還可同時看見繽紛多彩的花海，更添浪漫感。

被列為「日本三名橋」之一的眼鏡橋，乃是日本第一座石拱橋，最初創建於1634年，幾經重建後，成為現在的模樣。當橋身結合倒映在河面上的倒影時，正好呈現宛若眼鏡一般的形狀，模樣相當可愛。週邊歷史悠久的商圈與閒適的氣氛，也總吸引各地的旅人前來造訪。

自5月下旬至6月16日期間，包括長崎的眼鏡橋、哥拉巴園等地，都可欣賞到一年一度的繡球花祭，共計約19種、約3,800株繡球花。其中在眼鏡橋旁的人行道上，就有十餘種、數百朵的繡球花，顯示出藍、粉紅、桃紅、紫等等不同的色彩與花型，配上質樸的石牆、石板路與略帶復古風範的店舖，更顯花朵的可愛。而且由於花圃高度較低，因此也很方便民眾拍攝、打卡。

若眼睛尖的玩家，也可以找看看河床堤岸「愛心石」。藏身在眾多石塊當中的愛心石，有著明顯的愛心形狀，乃是眼鏡橋旁的隱藏版彩蛋，非常適合情侶打卡放閃。而除了附近多間知名的長崎蛋糕之外，眼鏡橋旁還有一間創業於1960年代的「前田冷菓」冰淇淋，口味清爽又略帶復古味，相當消暑。而且賣冰的店員，還會透過冰杓一匙匙地將冰製作成花朵的形狀，配上旁邊的繡球花海，正好！

繡球花季時，能見到眼鏡橋與繡球花並存的美景。記者陳睿中／攝影
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眼鏡橋旁的繡球花盛開，美不盛收。記者陳睿中／攝影
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眼鏡橋旁的石牆，可以找到模樣可愛的「愛心石」。記者陳睿中／攝影
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各種不同顏色的繡球花，為眼鏡橋增添另一份繽紛。記者陳睿中／攝影
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不同品種的繡球花，呈現出不一樣的美感。記者陳睿中／攝影
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眼鏡橋為日本三名橋之一，在水中的倒影恰如眼鏡。記者陳睿中／攝影
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花瓣模樣的「前田冷菓」冰淇淋，正好適合賞花。記者陳睿中／攝影
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長崎愛心人行道

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