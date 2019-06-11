鹽水雞、東坡肉、蹦米香變身下午茶 貳樓x包果概念店進軍中山商圈

2019-06-11 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



在餐點與服務上不斷推陳出新，貳樓餐飲集團聯手副品牌「包果」，首度進軍中山商圈，打造首間「貳樓x包果雙品牌概念店」6/12正式開幕。結合貳樓室內用餐與包果外帶的特點，滿足消費者的日常餐飲需求，並將經典台味完美融入美式料理，激盪出顛覆味蕾的混血美味，全新系列餐點於概念店搶先登場，預計9月於全台貳樓上市。

門市主打「金黃饅頭三兄弟」與「鹽水雞絲沙拉」，將東西方食材結合台味變身潮流美食。「金黃饅頭三兄弟」在金黃酥脆的炸饅頭裡，夾入東坡肉、鹽酥雞、滷牛肋條，一盤就可享受台灣三大經典美味；「鹽水雞絲沙拉」則巧妙地結合台灣夜市小吃與西式沙拉，將雞肉剝絲後，以蒜香油醋拌進生菜，甜中帶鹹口感清爽，搖身一變成為健康沙拉。

另外，同步推出7種甜、鹹口味的「法式薄煎餅」攻佔網美必吃下午茶清單。「法式薄煎餅」不以麵粉為基底，而是特別選用蕎麥粉製作餅皮，呈現酥脆有嚼勁口感，共有酸辣起司蝦薄煎餅、花枝燒薄煎餅、蹦米香肉鬆火腿薄煎餅、台式三杯雞薄煎餅，以及可可芭娜娜薄煎餅、雷夢卡士達薄煎餅、珍珠泰奶薄煎餅，讓午茶美照不再只有蛋糕或舒芙蕾。