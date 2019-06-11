兒時回憶「三明治冰餅」厚實療癒！台中大里隱藏人氣冰點
兒時炎熱午後，如果媽媽準備了冰淇淋當午點，整天都會覺得滿足。若用酥脆餅乾夾入厚實冰淇淋，作成「三明治冰餅」，更是小朋友難以抗拒的美味組合，記憶中的幸福總是讓人難以忘懷，長大了還想吃。
位於台中大里的「松盈傳奇」冰淇淋專賣店的招牌商品，賣的就是這份兒時回憶的小確幸：「三明治冰餅」。進入六月份，夏天悶熱的環境讓人一直想吃冰，在IG上分享「松盈傳奇」的粉絲也再度增多了，許多粉絲是把整箱綜合冰餅扛回家，打開冰箱隨時有得吃，與家人分享冰涼懷舊好滋味。
「松盈傳奇」位於台中大里德芳路上，除了外帶生意，店面備有內用座位，也可以立刻享用。網友分享，該店冰淇淋跟冰棒都很受當地民眾歡迎，也有不少遊客特地來買外帶，其中最受歡迎的三明治冰餅，有牛奶、花生、咖啡、巧克力、炭焙桂圓、黑芝麻與抹茶等多種口味，價位落在銅板價30-35元，就可以品嘗超厚的冰餅，累積「綿密好吃不過甜」、「這樣的厚度很可以！」、「價格平易近人」、「CP值高」等好評。
「松盈傳奇」除了三明治冰餅（三明治冰淇淋），還有古早味冰棒、冰淇淋（單球或雙球）、冰沙雪泥等可以選擇，都是銅板價，外帶冰品可以請服務人員幫忙搭配口味裝箱，店家營業時間與詳細資訊可上店家粉絲團查詢。
哪裡吃
松盈傳奇
台中市大里區德芳路一段8號
三明治冰餅（30~35／個，依口味）
冰棒（15～18／支）
冰沙雪泥（30／杯）加部分口味冰淇淋（40／杯）
冰淇淋（30~40／單球或雙球）
售價如有更動或誤植依門市現場實際公佈為準
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